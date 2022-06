Nonostante le temperature torride che stanno facendo sudare il Belpaese, i fedelissimi del pranzo domenicale non rinunciano a piatti ben più impegnativi di un rapido prosciutto e melone.

Le ricette classiche infatti non abbandonano mai completamente le tavole italiane. Neppure in estate. Piuttosto, si è diffusa una tendenza alla rivisitazione contemporanea dei piatti più cari alla tradizione nostrana. Come l’intramontabile insalata di riso freddo, che può essere declinata in una variante proteica sostituendo il riso con un ingrediente profumato di nocciola.

Peraltro, la scelta di vegetali tipicamente estivi è così vasta e ricca che vale la pena di provare a sperimentare sul tracciato, con qualche piccola modifica. Uno dei piatti italiani per eccellenza prevede non solo melanzane, ecco la ricetta per la parmigiana della nonna rivisitata.

Senza pomodoro, completamente bianca e soffice come una nuvola. Risulta delicatissima, per la sostituzione delle melanzane con zucchine non fritte, ma cotte con un facile trucchetto. È una variante di gusto, consistenza e apporto calorico molto più leggeri rispetto all’originale, vale la pena di sperimentarla. Potrebbe essere un’ottima portata principale per un pranzo di famiglia a prova di mezzogiorno infuocato. Magari accompagnata da un vino bianco fresco e floreale, come uno Chardonnay.

Non solo melanzane, ecco la ricetta per la parmigiana bianca di zucchine, leggera soffice e senza frittura con un trucchetto facile

Per prima cosa occorre lavare 5 o 6 melanzane, poi tagliarle verticalmente a fette con la mandolina o con il coltello. Lo spessore ottimale è di 3 millimetri. Grattugiare del parmigiano a parte, nella misura di una ciotola da dessert almeno. A questo punto, bisogna stendere tutte le fette su delle teglie coperte da carta per il forno, in modo che non sia necessario aggiungere grassi, e poi coprirle con un velo uniforme di parmigiano. Le teglie andranno in forno a 200 gradi per 10 minuti. In questo tempo, è possibile preparare la besciamella light, mettendo mezzo litro di latte a bollire e pesando 40 g di amido di mais.

Questi ultimi vanno mescolati in un bicchiere medio di acqua fredda, versata un po’ alla volta, fino ad ottenere una pastella omogenea. Questa crema di amido di mais va incorporata al latte non appena questo bolle. La besciamella così preparata va mescolata con una frusta finché non raggiunge la consistenza ottimale per 30 o 40 secondi. Sarà lucida e delicata, con pochissime calorie.

Facoltativamente, alla crema è possibile aggiungere della ricotta, amalgamando bene. Dopo 10 minuti le zucchine saranno cotte gratinate, leggermente dorate e perfettamente al dente. Per finire, occorre comporre la teglia, preferibilmente in pirex trasparente. Si dispone uno strato di besciamella sul fondo e a seguire uno di zucchine, besciamella, parmigiano e basilico fresco in foglie. Per chi non ha problemi di linea è possibile alternare gli stessi strati con mozzarella provola o scamorza, non affumicate. Molti optano anche per l’aggiunta di prosciutto cotto o bacon. La teglia sarà infornata a 200 gradi per 50 minuti. Servire tiepida.

