Dopo tutti gli eccessi alimentari a tavola, soprattutto in vacanza, è indispensabile disintossicare l’organismo, per non appesantirlo ulteriormente. Nei giorni successivi, dovremmo scegliere prodotti salutari e sani, bere molta acqua ed evitare zuccheri, bevande gassate, prodotti confezionati.

Se non soffriamo di particolari patologie, è bene assumere fibre, minerali, antiossidanti e vitamine. Scartare i cibi fritti e troppo elaborati, optare per cotture al vapore o al forno, semplici. Consumare carne con moderazione, preferire il pesce azzurro, che contiene Omega 3. Per un’alimentazione più sana aggiungere verdure e ortaggi ricchi di nutrienti. La natura ci regala davvero tante sorprese e anche gli strumenti necessari per eliminare le tossine.

Non solo mela e pompelmo ma questi i cocktail analcolici per rinfrescare e depurare l’organismo

È risaputo che la frutta, aiuta il processo di depurazione, grazie alle proprietà che contiene. La mela, ricca di pectina, elimina le tossine, favorisce la pulizia intestinale e regolerebbe i livelli di colesterolo. Un perfetto alleato delle diete, perché non contiene molte calorie. Anche il pompelmo possiede delle caratteristiche utili a disintossicare. Ricco di calcio, vitamina C e retinolo, rafforza il sistema immunitario e rende la pelle fresca e morbida.

Quindi, non solo mela e pompelmo ma questi i cocktail analcolici per rinfrescare e depurare l’organismo, che contengono frutta dalle qualità depurative.

Frutti rossi e limone

Limone e frutti rossi, ricchi di vitamine A e C, antiossidanti, tannini, indicati per depurare l’organismo, ma anche per dissetare con gusto. Per preparare un mix da leccarsi i baffi, utilizziamo mirtilli, lamponi e prugne, centrifughiamo, per ottenere il succo. Solo alla fine aggiungiamo qualche goccia di limone, una foglia di menta e dei cubetti di ghiaccio. Le quantità di calorie, se non aggiungiamo succhi confezionati, possono aggirarsi intorno alle 25 kcal per 100 gr.

Anguria, zenzero e latte d’avena

Il latte d’avena, nutritivo e ricco di proteine, è un vero toccasana per contrastare gli eccessi a tavola. L’anguria è povera di grassi, contiene molta acqua e contrasta la disidratazione. Lo zenzero, oltre ad avere un sapore particolare, ha un’azione depurativa eccezionale. Utilizzando questi 3 semplici ingredienti, potremo creare un fantastico cocktail, senza sensi di colpa. Frulliamo una parte di polpa d’anguria, eliminando i semi, e una parte solo di succo, aggiungiamo mezzo bicchiere di latte d’avena e solo alla fine pochi grammi di radice di zenzero. Possiamo assaporare la nostra bevanda anche shakerata con del ghiaccio, magari aggiungendo qualche pezzo di frutta fresca.

Ananas, zenzero e limone

Un altro cocktail consigliato è composto dallo zenzero, ananas e limone. Fresco e dolce, un po’ piccante, ma sicuramente di grande aiuto per accelerare il metabolismo e bruciare grassi. Semplice da realizzare, è fondamentalmente composto all’80% dal succo di ananas, con l‘aggiunta di qualche goccia di limone e scaglie di zenzero, senza esagerare. Servito con un cubetto di ghiaccio e una fetta d’ananas, ideale per aperitivi freschi o dopo cena.