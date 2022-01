Dopo un’intensa giornata di lavoro sarà capitato a tante di ritrovarsi con gli occhi da panda. Un fastidioso cerchietto nero di trucco sbavato sotto la rima inferiore delle ciglia. Poco importa se abbiamo passato tanto tempo davanti allo specchio a truccarci. Purtroppo anche i migliori prodotti dopo molte ore tendono a sciogliersi.

In generale quando succede la colpa la si dà alla matita nera. Sia che si tratti di matite più morbide che dure, ma anche del più intenso kajal. Motivo per cui spesso tendiamo ad eliminarla dal nostro make up e optare per una sfumatura con l’ombretto. Abbiamo provato praticamente di tutto, dalla matita più costosa waterproof allo spray fissante più volte al giorno. Nulla sembra funzionare per evitare che il make up coli senza doverlo ritoccare ogni due ore.

La matita nera o anche colorata ha sicuramente i suoi pro e contro. C’è chi proprio non può farne a meno per enfatizzare lo sguardo. Basti pensare agli occhi chiari con un bel tratto nero che sono immediatamente magnetici. Però in realtà dopo i 50 anni esistono altri modi per ringiovanire lo sguardo e renderlo penetrante.

Non solo matita waterproof e spray fissante, per non far colare il trucco ecco cosa serve

Anche rinunciando alla classica matita nera c’è un prodotto di cui non si può fare proprio a meno. Un prodotto che da solo può elevare subito il trucco lasciando un effetto naturale. Stiamo parlando del mascara, meglio ancora se allungante e volumizzante.

Ed è proprio lui uno dei responsabili dei famosi cerchietti neri sotto gli occhi. Infatti se per la matita pensiamo di acquistarne una waterproof non succede lo stesso con il mascara. Ci sembra una spesa inutile soprattutto in inverno o se non lo utilizziamo al mare o in piscina. Invece anche il mascara dovrebbe essere waterproof se vogliamo un trucco duraturo.

Perché acquistarlo waterproof

Il trucco che teniamo per una giornata intera è molto difficile da preservare. Messo alla prova dal freddo, occhi che lacrimano per il vento o anche solo i capelli sul viso. Per evitare che il trucco coli c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte dei prodotti make up. Per questo investiamo qualche euro in più e acquistiamo un mascara waterproof. Dopodiché ricordiamoci comunque di applicare un po’ di spray fissante per una massima durata. In questo modo potremo dire addio al trucco colato e non disperarci più davanti allo specchio.

Quindi, non solo matita waterproof e spray fissante sono indispensabili per un make up sempre impeccabile. Dobbiamo investire anche in un buon mascara che non si sciolga durante la giornata. Poi usiamo qualche trucchetto per ingrandire gli occhi e sedurre tutti con il nostro sguardo.

Approfondimento

Il trucco che non conoscevamo per non macchiarci applicando il mascara