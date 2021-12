Come da tradizione consolidata, a dicembre escono sondaggi e studi che provano a definire la qualità della vita delle città italiane. Per quanto alcuni aspetti che determinano la felicità e le possibilità siano evidentemente personali, alcuni ambiti invece sarebbero più oggettivamente quantificabili. È questo il motivo per cui il Sole 24 Ore ogni anno predispone delle analisi che riguardano disparati ambiti della società. Per il 2021 è stata introdotta una novità che riguarda il mondo femminile. Infatti, è stato espressamente adottato un metodo in grado di considerare la qualità del mondo delle donne.

Il punteggio attribuito è così costituito dalla media di 12 indicatori. Alcuni riguardano la salute fisica (quali la speranza di vita) e materiale (il gap di stipendi e l’occupazione). Altre riguardano le possibilità di sviluppo culturale ed umano (le performance nello sport, la presenza di amministratrici, etc). Non solo maggiori guadagni e sicurezza ma per vivere bene sarebbero queste le 3 città d’Italia top della classifica per una donna.

Una città in testa per vari criteri

Sono passati solo due mesi dalla promulgazione della legge sulle Pari Opportunità (Legge 162/2021), eppure il tema della parità tra uomini e donne è ancora lontano dall’essere risolto. Eppure ci sono esempi molti virtuosi. A vincere in questa speciale classifica è la città di Treviso in Veneto. Il risultato è frutto anche di una costante e precisa volontà politica nell’elaborare modelli sociali e politici perfettamente paritari. A febbraio è previsto addirittura un festival chiamato “Treviso Città per le donne”. All’attenzione sociale si unisce l’alta speranza di vita per le donne alla nascita, classifica all’interno della quale Treviso si porrebbe in prima posizione. In questo caso c’è da dire che il dato è fortunatamente molto omogeneo su scala nazionale. L’ultima città nel dato, Vercelli, si allontana di soli 4 punti percentuali. Allo stesso modo, Treviso sarebbe seconda per quanto concerne i dati riguardanti la sicurezza dalla criminalità.

Non solo maggiori guadagni e sicurezza ma per vivere bene sarebbero queste le 3 città d’Italia top della classifica per una donna

A distanza di pochissimi punti seguono due città toscane. Prato infatti si posiziona in seconda posizione, mentre la città di Siena figura come terza in classifica. Ma è tutta la Regione ad evidenziare ottimi dati, vista la presenza anche di Firenze e Pisa tra le prime dieci posizioni. A penalizzare le città del Sud sarebbero gli indicatori che riguardano la vita economica, ed in particolare la differenza di salario e la quantità media.

Ecco così che classifiche che pongono l’attenzione su questo dato potrebbero rappresentare un incentivo ulteriore per la politica e per sensibilizzare i cittadini sulla questione. Inoltre, evidenziano come il benessere sia dettato da una serie di criteri anche immateriali, quali la possibilità di carriera e la partecipazione nella vita sociale.

E per chi volesse approfondire la conoscenza di una regista italiana diventata cult in tutto il mondo per la propria visione indipendente e coraggiosa, ecco un film di Lina Wertmüller da non perdere.