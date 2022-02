Avere il diploma non è più un limite, specie se siamo interessati a realtà lavorative come Ferrovie dello Stato. Non è infatti una novità che il Gruppo sia regolarmente alla ricerca di diplomati di qualsiasi età. In base alle qualifiche possedute e agli interessi personali, possiamo inviare domanda tanto per il profilo di Macchinista che per quello di Autista. Vediamo nel dettaglio tutte le opportunità lavorative disponibili per chi possiede questo requisito relativo al grado di istruzione.

Ferrovie dello Stato offre sulla sua pagina principale una sezione interamente dedicata ai diplomati. Al suo interno potremo trovare tutti i dettagli relativi al contratto di assunzione previsto, al percorso di selezione e ai requisiti fisici richiesti. Infine, una sottocategoria è proprio dedicata ai profili di inserimento disponibili.

Primo fra tutti il Macchinista. Il candidato scelto sarà responsabile del trasporto delle persone, garantendo loro puntualità e sicurezza. Sarà, inoltre, incaricato del controllo del treno e delle verifiche necessarie secondo le procedure. Il ruolo prevede orari flessibili secondo turni programmati, anche notturni, e talvolta nei fine settimana e festivi.

Non solo macchinista, ecco i ruoli in Ferrovie dello Stato accessibili ai diplomati di tutte le età

Non è l’unico profilo disponibile per diplomati. C’è anche quello di Capo Treno, la rappresentazione dell’immagine dell’azienda per i clienti passeggeri, come riporta la stessa Ferrovie dello Stato. Fra le mansioni previste rientrano l’accoglienza della clientela e la disponibilità nel fornire eventuali indicazioni in modo chiaro e professionale. Il Capo Treno si occupa, inoltre, di sorvegliare la circolazione del treno e che questa avvenga secondo le norme di sicurezza.

Custom Advisor è il punto di riferimento dei passeggeri in stazione. Fornisce assistenza alla clientela, assicurando professionalità e trasparenza. Si occupa, poi, della promozione e della vendita dei servizi del Gruppo, mantenendo un approccio positivo ed equilibrato.

C’è, poi, l’Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura, incaricato delle mansioni di manutenzione, installazione e verifica degli impianti e delle strutture. Chiudono il cerchio i ruoli di Autista di autobus, Capo Stazione e Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili.

Per scoprire nel dettaglio i profili di inserimento in Ferrovie dello Stato riservati ai diplomati, andiamo su questa pagina. Regolarmente il Gruppo rilascia annunci di lavoro di qualsiasi tipo nella sezione dedicata alle carriere. Tuttavia, è possibile in qualunque momento inviare anche una candidatura spontanea, in modo da essere poi richiamati nel caso un particolare profilo diventi nuovamente disponibile. Non solo macchinista, ecco i ruoli ricercati presenti sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato

