Ci sarà sicuramente capitato di osservare nostra nonna intenta a lavorare a maglia e realizzare meravigliosi maglioni, caldi guanti, lunghe sciarpe e raffinati complementi d’arredo.

Un piacere per gli occhi, certo, ma anche un’antica tradizione che siamo spesso soliti confinare mentalmente nel passato, al pari di un vecchio cimelio.

Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un ritorno alle origini: è stato infatti registrato un notevole incremento nella percentuale di appassionati a questo hobby.

Chi lo pratica, tra l’altro, non lo considera una mera occupazione ludico-creativa, ma dichiara di riscontrare dei veri e propri benefici in termini di benessere personale.

Per analizzare la situazione sono stati avviati svariati studi, condotti per lo più da importanti enti universitari.

I risultati son davvero sorprendenti e dimostrano che non solo lo yoga ma è anche questa l’insospettabile attività che sta spopolando e che farebbe bene alla salute.

Knit for Peace

Partiamo con la ricerca della onlus britannica Knit for Peace, che ha evidenziato un curioso parallelismo proprio con lo yoga. Anche il lavoro a maglia sarebbe, infatti, in grado di attivare le aree del cervello deputate al pensiero e alla meditazione. Queste favoriscono il fluire delle energie e inducono conseguentemente al rilassamento fisico.

Ne deriva un ulteriore aspetto positivo, in quanto lo stato di relax aiuta ad abbassare la frequenza cardiaca, come successivamente spiegato da un dipartimento del Massachusetts General Hospital.

Non solo lo yoga ma è anche questa l’insospettabile attività che sta spopolando e che farebbe bene alla salute

Il movimento continuo e ripetitivo delle mani, poi, consentirebbe addirittura di ridurre i rischi di artrosi o i problemi al tunnel carpale.

L’ormone del buonumore e l’autostima

Dalla ricerca della Princeton University è poi emerso che questi stessi movimenti implicherebbero un aumento nel rilascio di serotonina, responsabile dello stato di appagamento e buon umore.

Da non sottovalutare anche la spinta all’autostima, determinata proprio dall’essere in grado di confezionare un prodotto con le proprie mani.

Insomma, il passatempo della nonna è in realtà una miniera di benefici tanto da essere diventato di tendenza anche nel mondo dei vip.

Fare la maglia con le dita

Se tutte queste informazioni ci hanno incuriosito e vogliamo metterci alla prova, possiamo partire dal finger knitting.

Si tratta, appunto, del lavoro a maglia, ma è meno complicato, in quanto non prevede maestria con ferri o uncinetti. Con un gomitolo e un po’ di abilità manuale potremmo riuscire a cerare delle fantastiche decorazioni per la casa e non solo!

Approfondimento

Ecco 5 motivi validissimi per iniziare a lavorare a maglia e all’uncinetto.