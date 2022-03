L’argomento pressione alta è molto in voga. Con l’aumentare dell’aspettativa di vita tante più persone si trovano ad affrontare questa condizione, che non è una malattia vera e propria ma una porta aperta per l’insorgenza di altre patologie. Ne soffre circa il 30% della popolazione adulta. Ma quali sono le cause?

Nei casi di ipertensione primaria, che è quella più diffusa, non c’è un’unica causa ma più fattori che predispongono a questa condizione, in particolare l’età, la familiarità, il sovrappeso, il fumo e la sedentarietà, solo per fare degli esempi. L’ipertensione secondaria invece, che riguarda solo il 5% dei casi, dipende dalla presenza di altre malattie.

I risultati di uno studio

Un interessante studio condotto negli Stati Uniti, presso l’Università di Buffalo, e riportata sul Journal of American Heart Association, ha rilevato che alcuni batteri presenti nella bocca sarebbero responsabili della pressione alta nelle donne in menopausa, mentre altri batteri svolgerebbero una funzione protettiva. Che ci fosse una relazione tra i batteri nella bocca e insorgenza di ipertensione si era già intuito grazie all’esperienza medica.

Ora questo studio lo confermerebbe. L’analisi ha interessato 1215 donne con età media di 63 anni a cui è stata analizzata la placca sottogengivale. Si è rilevato che 10 specie di batteri presenti nella bocca sarebbero responsabili dell’aumento di rischio di pressione alta nelle donne in menopausa.

Non solo lo stile di vita e l’età avanzata ma anche questa potrebbe essere una causa insospettabile della pressione alta

In particolare, ci sarebbe un legame tra l’ipertensione e i batteri responsabili della parodontite, una malattia infiammatoria che colpisce le gengive e i tessuti che supportano il dente e gli permettono di rimanere saldo nella sua sede. La parodontite è comunemente chiamata piorrea e se non curata può determinare la perdita del dente. Ma da che cosa è determinata? La parodontite è legata alla presenza di batteri nella nostra bocca quando non c’è una perfetta igiene orale.

I batteri formano la placca, una sostanza appiccicosa che con il tempo si trasforma in tartaro e non può più essere eliminato con spazzolino e filo interdentale. Dove la gengiva incontra il dente si forma un piccolo solco detto gengivale in cui si annidano i batteri. Se non si eliminano con la pulizia formano la placca e danno vita al processo di infiammazione della gengiva e poi di tutta la struttura di supporto del dente.

Combattere la parodontite è importante non solo per la salute dei denti ma anche per prevenire l’ipertensione. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto curare l’igiene orale lavando i denti dopo ogni pasto e usando il filo interdentale per rimuovere i residui di cibo tra un dente e l’altro. Eventualmente si potrebbe usare anche lo scovolino se c’è molto spazio tra i denti. Può essere utile fare sciacqui con il collutorio e prenotare visite periodiche di controllo dal dentista. È importante curare la salute della bocca e non solo lo stile di vita. In questo modo si avrà un bel sorriso e ci si proteggerà dai rischi della pressione alta.

Lettura consigliata

Non solo vitamine e antiossidanti ma anche altri rimedi naturali migliorerebbero la vista rendendo luminosi gli occhi