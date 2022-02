La natura è molto generosa. Ci offre innumerevoli doni e ci dà tutte le dritte per stare in salute e per vivere a lungo. La stitichezza arriva quando tradiamo la natura. Quando non ci muoviamo abbastanza, quando non beviamo a sufficienza e quando non scegliamo i cibi giusti. Quando viviamo in modo innaturale sottoponendo il nostro corpo a condizioni che non accetta.

Noi siamo fatti per camminare, per vivere all’aria aperta, per nutrirci di alimenti ricchi di fibre. Se non rispettiamo questo stile di vita, il nostro corpo si ribella e ci punisce. La natura, tuttavia, ci fornisce anche tanti alimenti che possono aiutarci a risolvere il problema.

Il parere degli esperti?

Secondo l’Istituto di Ricerche Humanitas, soffre di stitichezza circa il 15% della popolazione, soprattutto di sesso femminile. È un disturbo che peggiora con il passare degli anni. Sempre lo stesso Istituto ci indica le regole da seguire per combattere l’irregolarità intestinale, quando non è legata a particolari patologie.

Cambiare l’alimentazione sarebbe la prima cosa da fare. Mangiare più frutta e verdura, più cereali integrali e legumi sono regole che gli stitici conoscono bene. Bisognerebbe muoversi. Magari rinunciando ad usare l’auto o a prendere l’ascensore. Inoltre si dovrebbe bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Regola difficile da seguire, soprattutto in inverno quando non abbiamo lo stimolo della sete. Per ricordarci di bere potremmo usare alcuni semplici trucchetti, come mettere una bottiglia d’acqua sempre in vista.

Non solo liquirizia, malva e rabarbaro, per combattere la stitichezza potrebbe essere utile anche questo alimento naturale

Quando tutto questo non basta potrebbero venirci in aiuto altri rimedi che la natura offre.

Ci sono in commercio, anche nei supermercati, tisane molto efficaci. Quelle a base di liquirizia, malva, rabarbaro e finocchio, soprattutto se nel mix sono presenti tutte queste erbe officinali, sarebbero un buon aiuto per combattere la stitichezza. Il finocchio inoltre favorirebbe l’eliminazione dei gas intestinali regalandoci una bella pancia piatta.

Esistono infine degli integratori alimentari a base di carbone vegetale, senna, rabarbaro, finocchio e menta che, assunti dopo i pasti, svolgono la doppia funzione di combattere la stitichezza e di contrastare l’aria in eccesso.

Questi prodotti si acquistano in farmacia e possono avere controindicazioni, soprattutto se si assumono insieme ad altri farmaci. Bisogna necessariamente consultare il medico prima di prenderli.

Quindi non solo liquirizia, malva e rabarbaro, per combattere l’irregolarità intestinale potremmo assumere anche carbone vegetale.