Una mela al giorno è eccezionale ma pochi sanno cosa fanno 2 alla nostra salute, parlando di alimenti pieni di fibre. Sappiamo per esperienza e grazie all’informazione alimentare che generalmente le 3 categorie con più fibre sono: cereali, legumi e verdure. Assumerli quotidianamente significa permettere al nostro intestino un corretto transito intestinale. In parole povere: stare bene di salute ed evitare la stitichezza. Ma ci sono altri cibi che contengono queste sostanze benefiche e magari sono più conosciuti per altre qualità. Non solo l’insalata e nemmeno le mele ma questi 2 cibi autunnali sarebbero pieni di fibre benefiche. Come andremo a vedere in questo articolo dei nostri esperti.

La regina dell’autunno

Probabilmente la regina dell’autunno, data anche la sua fama cinematografica e festaiola è la zucca. In molte ricette della nostra cucina la zucca è assoluta protagonista, soprattutto in questo periodo dell’anno. Molti di noi avranno sicuramente gustato almeno una volta i famosi tortelli alla zucca. Questo alimento sicuramente è pieno di vitamine e relativamente sottovalutato per le sue caratteristiche benefiche. Ma, tra i famosi 2 alimenti autunnali che vogliamo trattare, ci sono le castagne. Adesso che sono ripresi tutti i mercati, le manifestazioni e le sagre, torniamo a sentire l’inconfondibile aroma delle castagne arrosto. Se da una parte non dobbiamo eccedere con le scorpacciate, dall’altra pochi sanno che le castagne sono ricche di fibre. Non dimentichiamo che donano energia, ma anche in cambio di un discreto contenuto calorico. Ma d’altro canto le nostre nonne le cuocevano per la salute dell’intestino e per l’equilibrio della sua flora.

Non solo l'insalata e nemmeno le mele ma questi 2 cibi autunnali sarebbero pieni di fibre benefiche

Dopo l’estate, l’autunno teoricamente è il periodo delle piogge. E, con esso, in montagna, è anche quello dei funghi. Complice il tempo misto degli ultimi giorni, prima piogge e poi sole, si sta creando il clima perfetto per la crescita di questo prezioso alimento. Tenuto conto che il fungo in tutte le sue molteplici varianti è parte integrante della nostra cucina, possiede anche una bella dose di fibre. Attenzione a questi funghi velenosi simili a quelli commestibili se decidiamo di dedicarci alla raccolta. Se invece andiamo a prenderli freschi al mercato, ricordiamoci che contengono preziose vitamine, minerali e fibre. Una miniera di salute per il nostro intestino. A patto però di non farne indigestione. Sul sito di ogni Regione è disponibile la disciplina in materia di raccolta dei funghi.

