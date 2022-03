Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Se, ipoteticamente, si potrebbe fare a meno della lavastoviglie così non è per il forno.

Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza sia per coloro che amano cimentarsi ai fornelli che, a maggior ragione, per chi odia cucinare.

Infatti, anche una semplice pizza surgelata per essere scaldata necessita del forno. Da alcuni anni, poi, al forno tradizionale si è affiancato il forno a microonde. Piccolo e maneggevole è perfetto per chi vive di fretta e non può perdere tempo dietro ai tempi tecnici del classico forno.

Al giorno d’oggi moltissimi possiedono il forno a microonde, in alcuni casi addirittura più utilizzato del classico forno.

Uno dei problemi maggiori di chi si diletta nelle pulizie domestiche è quello legato allo sgrassare il forno ma anche il microonde.

Per pulire questo elettrodomestico in molti utilizzano l’aceto e il bicarbonato oltre alla Coca Cola, specialmente se non si vogliono utilizzare prodotti chimici.

Tuttavia non si tratta degli unici rimedi per affrontare lo sporco ostinato, si potrà procedere anche in modo diverso.

Non solo limone per pulire il forno e il microonde velocemente senza bicarbonato ma questo economico rimedio della nonna

La stagione dei mandarini e delle arance è quasi alla fine ma molti di noi potrebbero ancora averne in casa.

Le bucce di questi agrumi ma anche quella del limone potrebbero esserci di fondamentale aiuto nella pulizia del forno sia normale che a microonde.

La procedura è molto semplice, sarà sufficiente prendere le bucce di uno di questi agrumi e metterle in un pentolino colmo di acqua.

Mettere a scaldare l’acqua sul fuoco portandola ad ebollizione, in seguito prendere il pentolino e inserirlo nel forno spento.

Lasciare agire per circa un quarto d’ora, il vapore prodotto dall’acqua unito alle bucce renderà il grasso all’interno del forno molto più semplice da rimuovere. Si consiglia di utilizzare un panno in microfibra o una spugna per pulire il forno.

In acciaio inox

Il forno a microonde ma anche le parti in acciaio inox di quello classico, poi, potranno essere pulite con del sapone neutro. Si consiglia di utilizzare una spugna delicata per evitare di rigare l’acciaio.

Unire il detersivo neutro con dell’acqua calda e passarlo sulle parti in acciaio inox del forno, in seguito asciugare.

Per renderlo lucido, poi, si consiglia anche di utilizzare prodotti specifici.

In alternativa per la pulizia dell’acciaio si potrà anche unire del sapone per piatti a dell’aceto bianco e a dell’acqua. In questo modo si creerà un composto ottimo da spruzzare sull’acciaio per renderlo lucido e pulito. Quindi, non solo limone per pulire il forno e il microonde velocemente ma anche un rimedio naturale che sicuramente utilizzavano già in passato le nostre nonne.