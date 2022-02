A tutti può capitare di macchiare il proprio vestito con olio di frittura, oppure con del grasso, magari mentre si lavora.

Le macchie di grasso sono difficili e fastidiose da togliere perché si impregnano facilmente nei tessuti, e non vanno via con i lavaggi usuali, specialmente quando le macchie non sono trattate subito.

La soluzione per toglierle potrebbe essere usare per non solo limone e bicarbonato, infatti sul mercato esistono dei prodotti specifici. Questi però, in alcuni casi sono molto aggressivi e se non usati correttamente potrebbero anche danneggiare il capo macchiato.

In questo articolo invece, consigliamo alcuni rimedi naturali, per trattare la macchia di grasso o di olio.

Quando ci si macchia bisogna intervenire subito tamponando l’olio in eccesso con della carta assorbente, dopodiché possiamo intervenire con i seguenti metodi.

Non solo limone e bicarbonato, ecco come eliminare le difficili macchie di grasso e di olio dai vestiti. Il borotalco

Il borotalco è ideale per eliminare le macchie di olio o di grasso dai vestiti.

Basta intervenire tempestivamente ricoprendo tutta la macchia con del borotalco.

Farlo agire per qualche minuto e poi toglierlo con una spazzola oppure un panno.

Il borotalco asciuga la macchia ed evita che questa possa allargarsi sul tessuto.

Dopo aver tolto il borotalco lavare il capo come di consueto. Questo prodotto è indicato anche per i tessuti più delicati come la seta, poiché non li danneggia.

Essenza di trementina e succo di limone

Se abbiamo macchiato il nostro capo con grasso di motore possiamo intervenire mischiando questi tre prodotti:

a) succo di 1 limone;

b) 1 litro di acqua calda;

c) 1 cucchiaio di essenza di trementina.

Amalgamare il limone alla trementina e diluire con l’acqua calda.

Immergere il capo nella soluzione per circa 1 ora e poi risciacquare.

Detersivo per piatti e bicarbonato di sodio

Questo è un trucco molto efficace per quelle macchie di unto che non siamo riusciti a eliminare.

Vediamo quali sono gli ingredienti per ottenere la soluzione.

Ingredienti

a) 1 cucchiaio di detersivo per piatti;

b) 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

c) 1 idrorepellente, tipo 3 in 1 oppure WD-40;

d) 1 cotton fioc;

e) 1 spazzolino;

f) 1 pezzo di cartone.

Procedimento

Poggiare il capo sul cartone, e con un cotton fioc strofinare la macchia con l’idrorepellente.

Versarci sopra il bicarbonato e strofinare con uno spazzolino, dopodiché applicare un po’ di detersivo per piatti e strofinare.

Mettere il capo in lavatrice.

Sale

Se la macchia è presente su un tessuto in tela possiamo eliminarla facendola assorbire con del sale marino.

Versare un po’ di sale sulla macchia e lasciare in posa per un’ora.

Strofinare delicatamente con uno spazzolino, e procedere al lavaggio come di consueto.