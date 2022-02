Non solo lesso ma il broccolo romano può essere cucinato anche in questo modo sfizioso e senza besciamella che farà impazzire tutti

Il broccolo è uno degli ortaggi di stagione più consumati dagli italiani. Infatti, oltre al suo sapore, è molto versatile in cucina. Si presta a tante ricette, sia per primi piatti che per secondi, ma anche come contorno. Si tratta di un alimento ricco di diverse proprietà benefiche.

Basti pensare che 100 g contengono solo 34 calorie e una serie di importanti sali minerali e vitamine. Tra quest’ultime, si annoverano la A, B, C e K, utili, rispettivamente, alla vista e alla pelle, al metabolismo, al rafforzamento delle difese immunitarie e alla coagulabilità del sangue.

Vi sono diverse varietà di broccolo. Tra queste, uno poco conosciuto è il broccolo romano. Si tratta di quell’ortaggio dal colore verde acceso che somiglierebbe ad un cactus, per la sua forma “a punta”. Molti evitano di comprarlo a causa della sua forma estetica. Eppure, ha delle qualità eccellenti. L’unica pecca del broccolo è che, in cottura, emana un cattivo odore. Per ovviare a questo problema, questo scarto di cucina è fenomenale come spray profumato.

Tuttavia, molti ignorano che non solo lesso ma il broccolo romano può essere esaltato anche attraverso un altro metodo di cottura. Scopriamo di quale si tratta, per stupire i commensali e deliziare il loro palato. Sicuramente, tutti apprezzeranno questa variante, persino i bambini.

Broccolo romano gratinato

Basta cucinare sempre allo stesso modo. Basta con il triste broccolo lesso. Prepariamo un secondo accompagnato da altri buonissimi ingredienti. In questa ricetta, inoltre, non sarà presente la besciamella. Considerando di essere 4 persone, gli ingredienti che ci occorrono sono:

2 broccoli romani;

50 g di Pecorino Romano o Grana Padano D.O.P. o Parmigiano Reggiano D.O.P. grattugiato;

100 g di provola;

4 pomodori secchi;

1 spicchio d’aglio;

pangrattato q.b;

olio EVO q.b;

prezzemolo q.b;

sale q.b.

Innanzitutto, tagliamo i broccoli a metà, così sarà più facile ottenere delle perfette cime di broccolo, e laviamo sotto acqua corrente. Cuociamo a vapore per pochi minuti. Nel frattempo, tritiamo finemente il prezzemolo e uno spicchio d’aglio e, successivamente, tagliamo la provola a dadini.

Mettiamo i pomodori secchi sott’olio sopra la carta assorbente e, poi, tagliamo a pezzi. Trasferiamo tutti gli ingredienti dentro una ciotola, insieme al pangrattato, al formaggio grattugiato e al sale, tranne la provola. Mescoliamo per amalgamare il tutto.

Una volta ultimata la prima cottura dei broccoli, disponiamoli in una teglia e aggiungiamo i dadini di provola. Successivamente, aggiungiamo il composto precedentemente amalgamato, un filo d’olio e inforniamo a circa 200° gradi.

Comunque, oltre alla cottura a vapore, il broccolo romano può essere leggermente lessato o scottato in padella. In ogni caso, il successo sarà assicurato.

