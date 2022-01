Oggi è domenica ed è un giorno perfetto per mettersi ai fornelli e per cucinare qualche manicaretto per le persone che abbiamo di più. Uno dei primi piatti più famosi durante queste occasioni è sicuramente la lasagna.

Fra i sottili fogli di questa pasta infatti si possono inserire tantissimi condimenti senza mai risultare noiosi. Per questo oggi lasciamo perdere le tradizionali lasagne al pesto e ragù e proponiamo delle gustosissime varianti che sono però approvate anche dalle nonne. Passiamole subito in rassegna queste ricette con cui riusciremo sicuramente a stupire i nostri ospiti.

Le varianti che tutti conoscono e propongono in tavola

Partiamo dalle alternative più ovvie, le lasagne ripiene di verdure. Al posto del classico trito di carne infatti si può utilizzare un semplice sugo alle verdure, rendendo così la ricetta anche appetibile per i vegetariani. Se no è anche possibile arricchire la besciamella con una verdura di stagione. In questo periodo consigliamo di utilizzare i carciofi.

Però per evitare rendere la nostra preparazione poco appetibile, consigliamo di seguire questo consiglio per rendere questi ortaggi così teneri da sciogliersi in bocca. Se no si può anche utilizzare il radicchio: suggeriamo però di provare la varietà più dolce che esiste per riuscire a rendere il tutto ancora più squisito.

Come abbinamento consigliamo il classico gorgonzola, se no possiamo arricchire il tutto con dell’abbondante salsiccia. Infine se no possiamo puntare sulla ricotta accompagnandola con dagli spinaci freschi e del parmigiano reggiano.

Non solo le tradizionali lasagne al pesto o al ragù, ecco le gustosissime varianti approvate anche dalle nonne

Passiamo però alle versioni più creative. Una può essere sicuramente quella di mare, farcita con un ragù a base di pesce. Basta infatti preparare un sugo con varie tipologie di prodotti ittici e utilizzare i carapaci e i gusci per creare un gustosissimo fumetto.

Si tratta di un liquido ricco di sapore che va accuratamente filtrato e aggiunto in padella per conferire al composto un gusto ancora più forte. Se no si possono creare delle alternative regionali, come ad esempio una lasagna “alla milanese”. Per portarla in tavola basta aggiungere alla besciamella una bustina di zafferano. Per il ripieno invece si possono usare degli ossobuchi accompagnati dal loro midollo. Basta seguire la tipica ricetta e alla fine tritarli finemente all’interno di un mixer.

