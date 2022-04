La primavera è una stagione meravigliosa. Soprattutto se abbiamo un amico a 4 zampe con cui condividere lunghe passeggiate all’aria aperta e riscoprire il contatto con la natura. Una stagione che allo stesso tempo nasconde molti potenziali pericoli per Fido. E non solo le processionarie o le allergie rischiano di mettere a repentaglio la salute del cane. Ci sono anche altri piccoli animali a cui pochi fanno caso e che potrebbero rivelarsi altrettanto dannosi. Scopriamo quali sono e come comportarci se per sfortuna ne incontrassimo uno.

Gli animali più piccoli pericolosi per il nostro amico a 4 zampe

Molti di noi credono che gli unici esseri viventi pericolosi per il cane siano zecche, pulci e parassiti. In realtà sono soltanto i più diffusi e il loro “attacco” può essere affrontato facilmente come abbiamo scoperto in questo precedente articolo.

Qualche minaccia potrebbe arrivare anche dai ragni. In Italia ne esistono pochi velenosi, ma il loro morso potrebbe creare problemi di irritazione e dolore al cane. In ogni caso meglio tenere Fido a debita distanza.

Attenzione anche alle lumache e alle formiche. Le prime potrebbero contenere a loro volta parassiti, che causano malattie anche molto pericolose. Le seconde sono più innocue ma se il cane le ingerisce oppure se arrivano alle orecchie non vanno sottovalutate. In ogni caso sempre meglio rivolgersi al veterinario. Sarà lui a indicarci le eventuali terapie o trattamenti medici con cui curare l’animale.

Non solo le processionarie, ma anche questi animali che spuntano in primavera sono pericolosissimi per i nostri cani

Passiamo ora agli animali più grandi e meglio visibili. Con il caldo iniziano a fare capolino nelle nostre campagne o nelle zone verdi i primi serpenti. Ovviamente le vipere sono le più pericolose e il loro morso potrebbe essere letale per il cane. Per questo motivo dovremmo sempre tenerlo lontano dagli angoli più soleggiati o dalle pietre. È lì che amano sostare questi serpenti. In caso di morso di vipera la strada obbligata è solo una: la corsa dal veterinario. Meglio evitare il fai da te e l’improvvisazione. Rischiamo addirittura di aumentare la velocità di diffusione del veleno.

Questo non significa che l’eventuale morso di altri serpenti sia piacevole per il cane. È sempre meglio evitare il contatto diretto con questi rettili.

Un altro animale molto frequente da incontrare in primavera è il rospo. Nel nostro Paese non ci sono rospi estremamente velenosi per i nostri compagni a 4 zampe. Questo non significa che non ci siano rischi. Se abbiamo un animale particolarmente curioso che prova a leccare un rospo, è probabile che vada incontro a irritazioni, bruciature e lesioni anche abbastanza gravi. In questo caso procediamo lavando velocemente la bocca dell’animale e poi portiamolo dal veterinario. Dunque, non solo le processionarie sono pericolose per il nostro amico a 4 zampe.

