Non solo le arance per difenderci dall’arrivo dell’inverno, ma anche questi integratori alimentari sembrerebbero perfetti per aumentare le difese immunitarie

Temperature in picchiata, neve a quote basse, buio già a metà pomeriggio: è arrivato l’inverno. Una stagione affascinante per colori contrastanti, festività che riuniscono le famiglie ma che, purtroppo, aumenta la possibilità di malanni. Passare costantemente da ambienti caldi a freddi indebolisce il nostro organismo e ci rende più vulnerabili ad agenti che provocano febbre e tosse.

Il nostro compito, come ogni anno, è quello di rinforzarci con un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano. Non solo arance per difenderci dall’arrivo dell’inverno, ma anche questi integratori alimentari sembrerebbero perfetti per aumentare le difese immunitarie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il nostro medico o il farmacista di fiducia sapranno ottimamente consigliarci i migliori prodotti per aumentare le difese immunitari, rinforzare i capelli o diminuire la fatica.

Attenzione, perché da soli sono inutili

Prima di approfondire va chiarita una cosa davvero importante. Gli integratori alimentari, proprio dal loro nome, servono per integrare quello che di buono facciamo nella nostra giornata.

Questi diventano inutili se non sono coadiuvati da una alimentazione corretta e una sana e regolare attività fisica. Per questo a tavola non dovrebbero mancare frutta e verdura di stagione e, anche se il meteo è avverso, è opportuno andare a farsi una corsetta salutare.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che, come afferma uno studio pubblicato sulla rivista “Annals of Internal Medicine” e riportato dalla Fondazione Veronesi, spesso e volentieri gli integratori donano benefici per lo più psicologici che reali. Questo perché le persone che decidono autonomamente di assumerli, hanno un atteggiamento più positivo verso l’uso degli stessi e di conseguenza si sentono meglio. Quindi, è da precisare che la loro efficacia non è dimostrata scientificamente e soprattutto, come detto poco sopra, senza un corretto stile di vita non servono a nulla.

Ci sono delle fasi della vita in cui, però, l’alimentazione da sola non basta. È questo il caso della carenza di acido folico in gravidanza o integratori di vitamina B12 per i vegani. Non solo, integrare la vitamina C dopo una forte influenza o per rafforzare la salute delle ossa negli anziani può essere utile. Mentre, per i neonati l’integrazione della vitamina D è essenziale, addirittura anche cominciarla direttamente dalla gravidanza.

Non solo le arance per difenderci dall’arrivo dell’inverno, ma anche questi integratori alimentari sembrerebbero perfetti per aumentare le difese immunitarie

La stagione fredda, come detto, non ci mette solo di fronte ad un rischio elevato di contrarre influenze ma anche a numerose altre problematiche. Queste, ad esempio, possono essere la perdita di tono della pelle, unghie e capelli che si danneggiano e stress e affaticamento in continuo aumento.

L’obiettivo dell’assunzione degli integratori vitaminici, che interessa la maggioranza, è quello di aumentare le nostre difese immunitarie. Oramai molti sanno che vitamina C, zinco e echinacea sono tra i principali alleati per sostenere la funzionalità del nostro sistema immunitario.

Il cambio di stagione, il freddo e le intemperie sono tutti fattori che stressano i nostri capelli e la nostra pelle, caratterizzati rispettivamente da debolezza e secchezza. In questo caso esistono integratori che, assunti, aiutano entrambe le problematiche. Essi contengono, tra le altre sostanze, acido ialuronico per la salute dell’epidermide e vitamina B7 che aiuta sia la nostra chioma che le nostre unghie.

Infine, specialmente a chi ha un’età avanzata, il freddo debilita e toglie le energie; per questo integrare magnesio, carnitina e teanina durante la giornata aumenterà l’energia delle persone più anziane.

Comunque si raccomanda di fare molta attenzione e di rivolgersi sempre ad un medico o specialista che valuterà lo stato di salute e deciderà in merito ad un’eventuale integrazione di vitamine.