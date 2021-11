Il caro bollette influenza la vita di innumerevoli famiglie italiane. Specialmente con l’arrivo della stagione fredda, i consumi si alzano notevolmente. È ragionevole quindi cercare di risparmiare il più possibile sulla bolletta dell’elettricità e non sprecare energia. Sappiamo che alcuni elettrodomestici in particolare consumano più di altri, come ad esempio la lavatrice o il forno elettrico. Un altro elettrodomestico voracissimo è l’asciugatrice, che proprio durante la stagione fredda viene usata ancora più di frequente. Ma oltre a questi grandi consumatori di energia, vi sono elettrodomestici che consumano più ‘silenziosamente’, senza che ce ne accorgiamo e poco per volta fanno aumentare la bolletta. Non solo lavatrice e forno, sono questi gli elettrodomestici che fanno lievitare la bolletta silenziosamente.

Caricatori lasciati nella spina

A chi non è mai capitato di lasciare il caricatore del PC, del cellulare, dell’ebook reader o di altri dispositivi elettronici nella spina? È qualcosa a cui non pensiamo mai, ma purtroppo poco per volta i caricatori consumano energia elettrica. Sono sprechi silenziosi che, non notiamo mai, ma che purtroppo possono ad andare a incidere sulla bolletta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stampante, scanner, decoder, lettore DVD e stereo lasciati in stand-by

Vi sono anche altri elettrodomestici che incidono parecchio sulla bolletta: sono quelli che usiamo di rado ma che teniamo sempre in stand-by. Stampanti e scanner sono gli esempi più eclatanti, ma anche decoder, lettori DVD, stereo o radio possono far lievitare poco per volta i costi senza che ce ne accorgiamo. Attenzione quindi, meglio staccare la spina degli elettrodomestici che utilizziamo di rado.

Ferri da stiro e asciugacapelli

Ferri da stiro e asciugacapelli potrebbero sembrare poca cosa, ma in realtà incidono pesantemente sulla bolletta rispetto ai loro tempi di utilizzo. Se durante la stagione fredda l’asciugacapelli è per molti indispensabile, il ferro da stiro può essere invece gestito più saggiamente. Meglio accenderlo poche volte e usarlo più a lungo, rispetto ad accenderlo tante volte per usarlo pochi minuti. Questo perché il ferro consuma molta energia per scaldarsi, e meno per mantenere la temperatura.

Non solo lavatrice e forno, sono questi gli elettrodomestici che fanno lievitare la bolletta silenziosamente

Le regole sono poche e chiare: stacchiamo i caricatori dalle prese e non lasciamo stampanti, scanner, lettori DVD o stereo in standby. Inoltre, limitiamo l’utilizzo di elettrodomestici piccoli ma che consumano molta energia, primi fra tutti ferri da stiro e asciugacapelli, ma anche piastre elettriche, arricciacapelli e simili. Il nostro portafoglio ci ringrazierà.

Approfondimento

Sembra incredibile, ma se lasciamo il rubinetto in questa posizione spendiamo di più in bolletta.