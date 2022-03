Sicuramente latte e latticini sono tra gli alimenti che più contengono questo prezioso minerale. Ma in pochi sanno che non sono gli unici, anche altri alimenti vantano un contenuto non indifferente di questo macroelemento.

Il calcio sarebbe il minerale più presente in grandi quantità nell’organismo, di cui il 99% si trova nelle ossa. Oltre a svolgere un’azione fondamentale per le ossa, è importante anche per la coagulazione del sangue, ad esempio. Svolgerebbe una funzione insostituibile anche nella contrazione dei muscoli e nel funzionamento delle cellule nervose.

Il fabbisogno giornaliero di calcio varia in funzione dell’età, ma per gli adulti si parlerebbe di 800 mg al giorno. Mentre per bambini e giovani tra gli 800 mg e 1.200 mg, con valori più alti per gli adolescenti. Fino a valori tra 1.000 mg e 1.200 mg in gravidanza e allattamento.

Per questo è importante assumere il calcio attraverso una dieta bilanciata e scongiurarne la carenza. Solo in casi particolari il medico saprà consigliarci eventuali integratori da aggiungere ad una dieta specifica.

Non solo latte, formaggi e latticini, ecco 5 alimenti ricchi di calcio a cui non avremmo mai pensato

Questi di cui parleremo oggi sono solo alcuni degli alimenti che contengono questo prezioso minerale. Le quantità non sono alte come nei latticini, ma possono aiutare a seguire una dieta bilanciata. Evitando così eventuali carenze, soprattutto in chi non ama i latticini, chi è intollerante o segue una dieta vegana.

Questa erba aromatica ne contiene 600 mg su 100 gr

Sembra assurdo, eppure tra gli alimenti con il più alto contenuto di calcio troviamo la salvia. Questa erba aromatica detiene il gradino più alto del podio in termini di contenuto di calcio. Ovviamente sarà difficile ingerirne in queste quantità, ma possiamo utilizzarla come condimento e favorire l’apporto naturale di calcio.

A seguire troviamo altre spezie ed erbe aromatiche, come pepe nero e rosmarino, anche queste ottime come condimento. Il primo alimento che possiamo gustare tranquillamente a porzioni di 100 gr è la rucola. Questo ortaggio è una delle principali fonti vegetali di calcio. Con i suoi 309 mg ogni 100 gr. A parità di peso, conterrebbe più calcio della ricotta di vacca. Anche se bisogna sempre considerare l’assorbimento intestinale.

Troviamo anche il caviale di storione con 276 mg per 100 gr, ma anche le mandorle dolci secche con 240 mg. Per non parlare della soia secca, e di conseguenza anche prodotti ricavati da essa. Ad esempio si può consumare il tofu che ci sembrerà anche più simile al formaggio. Come l’acciuga con 148 mg o il tuorlo dell’uovo con 116 mg per 100 gr.

Insomma, non solo latte, formaggi e latticini, ecco 5 prodotti che possono aiutarci ad assumere la dose consigliata di calcio giornaliera. È proprio come succede con il potassio e le banane, o con la vitamina C e le arance. Potrebbe sorprenderci sapere che l’arancia non è l’agrume che contiene più vitamina C tra tutti.

Approfondimento

Non tutti lo mangiano ma questo pesce di stagione contiene omega 3, poco colesterolo ed è delizioso