Chi condivide la propria vita con un gatto, sa bene quanto il piccolo felino possa essere esigente dal punto di vista alimentare. A differenza della maggior parte dei cani, i gatti sono molto schizzinosi ed è difficile trovare i cibi che fanno per i loro gusti. A volte però, rischiano di avventarsi su alcuni alimenti che, seppur gustosissimi, non dovrebbero consumare. Questi alimenti, anche se piacciono ai gatti, potrebbero avere delle conseguenze negative sulla loro salute. Ma molti non conoscono quali sono gli alimenti vietati e li danno al gatto ugualmente.

Non tutta la carne va bene per il gatto

Il gatto è quello che si chiama un carnivoro obbligato, cioè dovrebbe mangiare praticamente solo carne. Ma attenzione, perché non tutta la carne è uguale. Innanzitutto, non dovremmo dare al gatto ossicini o lische di pesce, perché potrebbero incastrarglisi in gola e fargli male. Ma ci sono anche dei tagli di carne che non gli fanno bene. Primo fra tutti è il fegato. Il fegato, infatti, anche se piace molto al micio, dovrebbe essere consumato con moderazione. Il fegato, infatti, contiene vitamina A, che in eccesso può essere nociva per il gatto. In natura il gatto assume quantità minime di carne di fegato e noi dovremmo dargliene quantità altrettanto ridotte, per non rischiare di mettere a repentaglio la sua salute.

Non solo latte e lische, molti danno al gatto questi alimenti non sapendo che sono nocivi per i felini

Oltre al fegato, un altro alimento che molti danno al gatto senza sapere che potrebbe fargli male sono le uova. Ancora una volta, il problema sta nella quantità. È vero che il gatto in natura potrebbe arraffare qualche uovo di uccello selvatico e mangiarselo, ma si tratta di uova molto piccole. Dargli un uovo di gallina non gli fa affatto bene. Innanzitutto, perché c’è il rischio di salmonella se le uova sono poco cotte, ma anche perché l’alimentazione naturale del gatto non prevede quantità rilevanti di uova. Al massimo possiamo dargliene un pezzettino, ben cotto, una volta alla settimana, ma non di più.

No al fegato, alle uova e a qualsiasi tipo di cibo condito, compresa la carne

Non solo latte e lische, molti danno al micio gli avanzi dell’arrosto e del bollito, pensando di regalargli una leccornia prelibata. Ma attenzione, perché questi alimenti che provengono dalla nostra tavola possono fargli male se sono conditi. In particolare, assolutamente vietate ai gatti sono aglio, cipolla, scalogno, porro e verdure simili, che gli fanno malissimo. Attenzione anche alle spezie e al troppo sale, che sono nemici del micio.

