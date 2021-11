Le orecchiette alle cime di rapa sono un tipico piatto pugliese. Originario di Bari questo piatto è una preparazione della cucina povera.

Tuttavia proprio per la sua semplicità e bontà, si è affermato e continua ad affermarsi come un must have della tavola invernale. Un piatto economico, semplice e veloce da preparare.

La sua particolarità e il suo inebriante gusto stanno nella particolare consistenza delle orecchiette, solitamente a pasta ruvida e rigorosamente fatte a mano. Anche la qualità delle cime di rapa fa la differenza. Infatti è sempre bene sceglierle dal colore verde intenso senza venature giallognole.

Non solo latte e formaggi, è questo il piatto da portare in tavola in inverno per fare il pieno di calcio e fosforo

Le cime di rapa sono un ortaggio che ama il freddo, infatti, è possibile portarle in tavola da novembre ad aprile senza sosta. Ricchissime di vitamine soprattutto di folati e sali minerali come calcio e fosforo.

Caratterizzate da quel sapore deciso e dal retrogusto amarognolo le cime di rapa si sposano bene con numerosi altri alimenti. Molto versatili in cucina si prestano bene alla preparazione di numerose ricette. Ideali per condire primi piatti ma anche come ingrediente da aggiungere a gustosi risotti, piuttosto che da affiancare a secondi piatti di pesce e carne. Ideali in torte salate.

Le orecchiette alle cime di rapa sono un piatto che mette d’accordo grandi e piccini, infatti, anche se inizialmente qualcuno potrebbe storcere il naso dopo la prima forchettata si ricrederà in un baleno.

La variante alla classica ricetta

Quella che vogliamo proporre oggi non è la classica ricetta della tradizione, ma vogliamo aggiungere un tocco di sapidità e gusto con l’uso di un ingrediente proveniente dal mare, le acciughe. Un alimento ricchissimo di calcio, infatti, non latte e formaggio ma questi 2 alimenti sono più ricchi di calcio contro l’osteoporosi.

Orecchiette alle cime di rapa e acciughe

Ingredienti per 2 persone:

160 grammi di orecchiette;

500 grammi di cime di rapa;

2 spicchi d’aglio;

2 filetti di acciughe sott’olio;

Sale e peperoncino q.b.

Olio d’oliva;

50 grammi di parmigiano.

Procedimento

Lavare accuratamente le cime di rapa, avendo cura di eliminare ogni residuo di terriccio. Successivamente riporle in un contenitore forato per eliminare l’acqua in eccesso. Portare a bollore una casseruola con acqua e salarla.

Intanto mettere sul fuoco una padella con olio, aglio e i 2 filetti di acciughe; lasciar dorare, aggiungere il peperoncino e spegnere.

Una volta che l’acqua bolle versare le orecchiette e lasciar cuocere. A 5 minuti dalla fine della cottura immergere nell’acqua anche le cime di rapa.

Prima di scolare la pasta e le cime di rapa, mettere un mestolino di acqua di cottura nella padella. Accendere il fuoco e versarvi dentro la pasta e le cime di rapa, girando frequentemente.

Servire con l’aggiunta di pepe e se si preferisce una spolverata di parmigiano.

Diciamo basta a latte e formaggi è questo il piatto da portare in tavola in inverno per fare il pieno di calcio e fosforo. Un piatto semplice economico e dal gusto strabiliante. Ideale da proporre per una cena veloce e in compagnia da ricordare.