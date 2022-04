L’umidità è uno dei maggiori problemi che colpiscono gran parte delle famiglie italiane. I nostri mobili, armadi e le nostre superfici non l’apprezzano particolarmente già che si rovinano con molta facilità. Inoltre, vivere in uno spazio umido non è sinonimo né di igiene né di salute.

L’umidità, poi, porta con sé una percezione di poca cura e di sporcizia e per questo dobbiamo cercare di eliminarla ovunque. Tuttavia, non solo l’acquario ma tutte queste altre cose possono portare casa nostra a diventare molto umida.

Partiamo comunque dalla vasca dei pesci

Se ci pensiamo bene, l’umidità non è altro che acqua evaporata che si condensa in alcune parti di casa. Dunque, se abbiamo un contenitore pieno d’acqua che ogni tanto evapora, capiamo bene che può diventare una delle cause dell’umidità.

Per evitare di spendere troppi soldi in interventi tecnici e dunque risparmiare, dobbiamo seguire alcuni consigli.

Il primo è quello di metterlo in una parte della casa molto areata. Il secondo, invece, è quello di pensarci molto prima di comprarlo, soprattutto se abbiamo già una casa umida.

Non solo l’acquario ma tutte queste altre cose che tutti abbiamo a casa causano tanta umidità

Oltre all’acquario ci sono anche altre cose o alcune nostre abitudini che possono causare anche tanta umidità in casa.

Una fra tutte è la nostra tendenza a fare docce molto lunghe. Infatti, non dobbiamo dimenticarci che l’acqua calda che esce dalla doccia o dal rubinetto della nostra vasca da bagno emana vapore acqueo che naturalmente si trasforma poi in umidità per la casa. Inoltre, se questo vapore acqueo si posa su superfici più fredde si genera la cosiddetta condensa che, con l’andare del tempo, si trasforma in umidità.

Infatti, quest’umidità può portare il bagno ad avere delle muffe sui muri che ci spingono a chiamare l’intervento dei tecnici abbastanza regolarmente. Di conseguenza, meglio areare molto spesso il bagno dopo aver fatto il bagno o la doccia e di pulirlo con regolarità.

Anche la cucina è soggetta ad avere un’umidità più elevata rispetto ad altre parti della casa. In particolare, la nostra passione per la cucina può causare la condensa per le stesse ragioni del bagno e quindi creare umidità non voluta.

Infine, anche appendere i panni stesi in casa può essere nocivo. Certo, in molte città italiane non si possono stendere i panni all’esterno. Se siamo obbligati a stenderli in casa, cerchiamo di scegliere o una stanza molto ventilata o il bagno stesso, che comunque andremo ad areare il più spesso possibile.

