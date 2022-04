Viviamo nell’epoca in cui si può ottenere qualsiasi informazione con un semplice click sul cellulare. Grazie a Internet possiamo vedere film, video, controllare Facebook e Instagram e mandare messaggi su Whatsapp.

Tutto questo, però, diventa molto complicato se la nostra connessione Internet non funziona a dovere. Se, sfortunatamente, il segnale del WI FI in casa nostra fosse lento, perderemmo tempo prezioso. Ci fermeremmo a guardare sullo schermo quella fastidiosa rotellina bianca che gira, in attesa che la connessione si ripristini. Quando ciò accade a casa nostra, il problema è ancora maggiore.

I motivi per cui la connessione è lenta

Possono nascondersi diversi problemi dietro a una connessione scarsa. Magari dipende dal luogo in cui abitiamo, che non gode di buona copertura. Spesso, però, il problema dipende solo dal nostro modem.

Se sbagliamo la posizione del nostro modem, o se abbiamo in casa questi elettrodomestici, potremmo avere un segnale Internet molto lento. Infatti, la presenza di alcuni dispositivi o elettrodomestici in casa potrebbe davvero rallentare il nostro segnale. Ecco, in particolare, di quale oggetto stiamo parlando.

Non solo la TV e il microonde, ma anche questo dispositivo che abbiamo tutti in casa potrebbe rallentare Internet e WI FI

Il modem distribuisce il segnale Internet a tutti i dispositivi presenti nelle sue vicinanze. Molte persone lo posizionano solitamente su una scrivania o sul mobile della televisione. La maggior parte delle volte, però, nelle sue immediate vicinanze c’è anche il telefono.

Pochi lo sanno, ma è proprio questo dispositivo che potrebbe creare problemi. Il motivo è molto semplice, e riguarda il fatto che i segnali di questi dispositivi viaggiano alla stessa frequenza. Per questo potrebbero, quindi, “danneggiarsi a vicenda”. Lo stesso discorso vale per la televisione. Ecco perché sarebbe meglio distanziare il modem da TV e telefono.

Per non parlare dei danni che provocherebbe il microonde. Anche questo elettrodomestico, infatti, potrebbe provocare un rallentamento importante del segnale, causandoci non pochi fastidi. In sostanza, quindi, non solo la TV e il microonde, ma anche il telefono potrebbe causare rallentamenti alla nostra connessione.

La posizione migliore per il modem

Per tutti questi motivi è importante scegliere con cura la posizione migliore per il nostro modem. Dovendo distribuire il segnale a tutti i dispositivi presenti, sarà bene sistemarlo al centro della casa, lontano da qualsiasi fonte energetica.

Se, però, neanche in questo modo il segnale dovesse migliorare, sarà meglio contattare l’assistenza del nostro operatore.

