La parmigiana è uno dei piatti tipici della tradizione culinaria italiana. Originaria del Sud Italia, ancora storicamente contesa tra diverse regioni, possiamo tranquillamente affermare che sia una bontà ormai apprezzata in ogni angolo del Belpaese.

Viene cucinata durante tutto l’arco dell’anno, anche se le migliori sono indubbiamente quelle estive, possibilmente utilizzando le verdure del nostro orto.

La melanzana, tuttavia, si presta a moltissime altre ricette. Tante di queste facili da preparare e molto sfiziose. Soprattutto in estate, si può davvero farne a bizzeffe, sfruttandone i differenti tipi. Quella bianca è l’ultima arrivata, ma è indubbiamente la più dolce e golosa. Quella che ha una marcia in più rispetto alle tradizionali.

Poi, ovviamente, a seconda dei nostri gusti, potremo scegliere quella che più ci aggrada per andare a preparare questi semplici rotolini al formaggio. Un antipasto delicato o un secondo piatto per una cena d’estate. Di certo, un piatto fresco e ideale da consumare con le temperature di questo periodo. Leggiamo gli ingredienti necessari e andiamo subito a vedere come cucinarli in pochi minuti.

400 grammi di melanzane;

200 grammi di formaggio fresco cremoso;

1 mazzetto di erba cipollina;

pane;

sale;

olio extravergine d’oliva;

pepe nero in grani.

Non solo la parmigiana, ecco una ricetta fresca, veloce ed economica per un antipasto a base di melanzane

Iniziamo la preparazione andando a lavare le melanzane. Quindi leviamo la parte spinosa e andiamo ad affettarle nel senso della lunghezza. Saliamo leggermente e scottiamole per qualche minuto su una piastra ben calda. La loro polpa si dovrà rassodare, ma dovremo toglierle dal fuoco prima che appaiano le classiche righe nere della grigliatura. Andremo a disporle su un piatto da portata, mano a mano che saranno pronte.

Intanto, in una ciotola, andremo ad amalgamare il formaggio fresco cremoso con l’erba cipollina, da tritare finemente e qualche grano di pepe.

Dopodiché, con l’aiuto di un cucchiaino, andremo a disporre il preparato sulle melanzane. Le avvolgeremo formando tanti piccoli rotoli, che fermeremo con uno stuzzicadenti.

Mettiamo le fette di pane sulla piastra calda, facciamole abbrustolire, condiamole con un po’ di olio extravergine d’oliva e andiamo a disporle su un piatto da portata. A loro affiancheremo i rotolini, per un antipasto davvero sfizioso. Ideale da consumare a cena anche come secondo piatto.

Non solo la parmigiana, ecco una ricetta fresca e veloce con le melanzane. Una preparazione estiva che soddisferà anche i palati più fini, soprattutto se verrà utilizzata un particolare tipo di melanzana, gustosa e saporita.

