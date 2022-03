Non solo la pancia ma ecco come dimagrire velocemente anche cosce e braccia con queste diete efficaci ed esercizi brucia grassi

Chi pensa alla prova costume, chi ha un evento particolare, chi pensa semplicemente a stare bene. Ebbene sì, i chili di troppo possono essere veramente una scocciatura. Ma non per tutti. Infatti, abbiamo assistito ad una sorta di rivoluzione nell’ambito della moda, in cui la modella magra viene affiancata dalla modella curvy.

È stato un passo in avanti verso l’accettazione di sé stesse. Tuttavia, vi sono ancora donne, ma anche uomini, che non riescono ad accettarsi. Il dimagrimento non è solo per una questione di estetica, ma soprattutto di salute. I chili in eccesso, infatti, costituiscono dei fattori di rischio per diverse malattie. Dunque, dovremmo dimagrire proprio per scongiurare eventuali e spiacevoli scenari futuri.

Recentemente, abbiamo parlato di come eliminare il grasso addominale e i fianchi, anche in presenza della menopausa. Quest’oggi, vediamo come fare a ridurre non solo la pancia ma anche il resto del corpo, come cosce e braccia.

Le diete

La Fondazione Veronesi sostiene che una delle diete più efficaci, in cui si perderebbero anche 5 chili in una sola settimana, è la dieta chetogenica. Questa è maggiormente indicata per le persone affette da obesità o in grave sovrappeso.

Per attivare le chetosi, questo processo che porta al dimagrimento, si dovrebbe introdurre, nel proprio regime alimentare, il 75% di grassi, il 20% di proteine e solo il 5% di carboidrati. Si tratta di una dieta studiata per essere seguita solo per pochissimi mesi.

Altra dieta efficace è quella “lampo”, in cui si evitano o si limitano sia grassi che carboidrati, a favore di tantissime proteine. Sia lo sport che l’idratazione giocano un ruolo essenziale. Tuttavia, consigliamo di evitare le diete “fai da te”, o di iniziare la dieta chetogenica, senza il parere del proprio medico. Infatti, ricordiamo che il nostro corpo ha bisogno quotidianamente di tutti i macronutrienti.

Non solo la pancia ma ecco come dimagrire velocemente anche cosce e braccia con queste diete efficaci ed esercizi brucia grassi

Proprio per questi motivi, consigliamo di adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, di bere almeno 2l di acqua al giorno e di fare tanta attività fisica. L’allenamento corretto per dimagrire pancia, fianchi, cosce, glutei, braccia e viso è il cardiofitness.

Mentre gli esercizi mirati per le cosce e le braccia possono essere eseguiti comodamente a casa. Apposito sia per cosce che per braccia è lo jumping jack, in cui si aprono, contemporaneamente, braccia e gambe, con un salto.

Per quanto riguarda le gambe, distendiamoci di lato, con il braccio sotto la testa e l’altro poggiato sul tappetino. Pieghiamo la gamba sinistra a 90° gradi, mentre solleviamo quella destra. Eseguiamo lo stesso esercizio con l’altra gamba.

Un altro esercizio è la “spinta della rana”, in posizione supina. Pieghiamo le ginocchia e solleviamo le gambe verso la pancia. Passiamo alla forbice, per cui solleviamo le gambe e incrociamo la coscia destra su quella sinistra, e viceversa.

Per le braccia, invece, consigliamo i ganci alternati, i piegamenti al muro, l’oscillazione in senso orario ed antiorario, l’allungamento all’indietro dei tricipiti e l’incrocio.

