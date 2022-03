Il Padel è solo l’ultimo sport che ha rivoluzionato il nostro modo di divertirci. Popolarissimo in America latina e Spagna, sta prendendo anche gli italiani. Anche perché si è avvantaggiato delle restrizioni della Pandemia, diventando una vera e propria alternativa consentita dalle regole. Divertente e salutare. Fatto bene, consente anche di perdere chili, sfogare lo stress e mantenere la muscolatura allenata. Ma non è il Padel lo sport che vedremo assieme ai nostri Esperti della Redazione. C’è una disciplina, antica e nobile, che sarebbe al vertice degli sport brucia calorie. Forse anche un po’ a sorpresa.

Un podio da dividere in 3

Stilare effettivamente una classifica precisa al 100% di quale sarebbe lo sport numero 1 per bruciare i grassi non è facilissimo. Anche per la costituzione fisica di ognuno di noi. Gli stessi allenatori e preparatori consiglierebbero tra i tanti queste 3 discipline:

lo sci, che approfitta anche del fatto di essere svolto con temperature fredde che permetterebbero di bruciare più calorie per mantenere in temperatura il corpo;

la corsa perché coinvolgerebbe parecchi muscoli nello sforzo, con conseguente dispendio energetico;

il karate perché potenzierebbe tutta la muscolatura, sfruttando al meglio tutto lo sforza della parte aerobica.

Non solo jogging e tapis roulant ma ecco secondo gli esperti lo sport a sorpresa che farebbe consumare più calorie sfogando anche lo stress

Secondo le tabelle specifiche del settore sportivo, il karate in un’ora ci porterebbe a consumare anche fino a 1.300/1.350 calorie. Davvero una bella cifra. Considerando che il tradizionale calcio ci farebbe perdere, sempre in 60 minuti, circa 1.000 calorie. Così come la pallacanestro. Quando parliamo di karate e lo definiamo uno sport dall’alta componente aerobica, dovremmo spiegare il perché. Non tutti i nostri Lettori possono conoscere nel dettaglio le caratteristiche tecniche della disciplina. Siamo abituati a vedere questo nobile sport orientale protagonista anche dei film. Molto praticata anche in Italia come tecnica di difesa, questa disciplina agirebbe maniera efficace anche sul nostro metabolismo.

Cosa fa del karate uno sport brucia grassi

Il famoso fattore aerobico del karate è importante perché l’ossigeno viene trasportato verso i muscoli coinvolti dall’esterno. Ossigeno che, introdotto correttamente all’interno dell’organismo con lo sforzo, andrebbe ad agire sulla velocizzazione del metabolismo. Attraverso una serie di reazioni chimiche che si sviluppano nel nostro corpo, il karate e il suo fattore aerobico permetterebbero all’organismo di ottimizzare l’apporto di grassi e carboidrati. Questo grazie anche allo sviluppo muscolare, che in questo sport permetterebbe così di bruciare tantissime energie. Gli esperti collocano infatti il karate come uno degli sport principali nell’attivazione del metabolismo aerobico. Non solo jogging e tapis roulant, quindi ma un’idea intelligente e alternativa per rimanere in forma col corpo e con la mente.

