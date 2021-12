Da poco abbiamo introdotto l’argomento delle malattie congenite di cani e gatti. Precedentemente avevamo stilato la classifica delle 5 razze di cane con più spesso problemi di salute che potrebbero far spendere una fortuna dal veterinario. Oggi, riaffrontiamo il tema concentrandoci su alcune razze in particolare che presentano patologie specifiche.

Ecco perché non solo jack russel e bassotto ma altre razze comuni potrebbero soffrire di questa grave malattia congenita. Oltre alle prime due, ci si riferisce a razze quali il pincher, lo yorkshire, il maltese, il chihuahua e più ampiamente alle razze nane o toy. È importante, prima di prendere un cucciolo, fare attenzione alla razza cui appartiene o al mix di razze di provenienza.

Infatti, sebbene appena arrivato a casa, il cane potrebbe non dimostrare alcun problema, la patologia potrebbe comparire dopo alcuni mesi. Solitamente ciò si verifica durante la crescita. Ad ogni modo, prima di preoccuparsi, vediamo quali sono i sintomi della patologia in questione. Poi, ci soffermeremo sui metodi per curarla.

La lussazione della rotula è una patologia congenita molto frequente nei cani di piccola taglia. La parte del corpo più colpita è il ginocchio. Infatti, la rotula è un piccolo osso posto all’interno di questa articolazione. Precisamente si trova tra l’osso femorale e alcuni muscoli posti vicino alla parte alta della tibia. Secondariamente, ma più grave, è la lussazione coxo femorale (anca). In questo caso, il femore s’inserisce con un’angolazione scorretta nell’anca.

Nel primo caso, il problema nasce nel momento in cui tibia e femore non sono allineati come dovrebbero. In questo caso di verifica una lussazione che può essere bilaterale. I muscoli, allora, lavorano su un’asse sbagliata con conseguenze diverse.

I sintomi della lussazione solitamente non sono dolorosi. Nelle situazioni più gravi, invece, il cane presenta zoppie, deambulazione scorretta, muscolatura meno sviluppata sull’arto in questione. Il sintomo più evidente è che, occasionalmente il cane resta con la zampa sollevata per qualche tempo.

Quando si notano tali sintomi, il padrone dovrà recarsi dal veterinario per una diagnosi accurata. Questo valuterà la gravità della lussazione della rotula secondo quattro gradi, di cui l’ultimo è il più grave. A questo stadio, la rotula non può essere riportata al suo stato normale. La conseguenza peggiore è che si generi un’infiammazione talmente grave che distrugge la cartilagine dell’articolazione, provocando dolore e difficoltà nel camminare.

Per cercare di aiutare il cane, la cosa migliore da fare è allenare la muscolatura, somministrare integratori per le ossa e antinfiammatori all’occorrenza. In ogni caso, è fondamentale farsi istruire dal veterinario.

