Le feste sono giunte ormai al termine. Ci siamo lasciati alle spalle le grandi abbuffate, le ore seduti a tavola e i cibi grassi e calorici. Ecco che i sensi di colpa cominciano a farsi sentire, probabilmente abbiamo esagerato e la bilancia ce lo ricorda. Per smaltire quel chilo di troppo non dobbiamo necessariamente ricorrere a diete drastiche fai da te. Quelle diete che si trovano facilmente in rete e che potrebbero nuocere alla nostra salute.

Ma possiamo cercare di rimetterci in forma praticando una costante attività fisica e consumando più frutta e verdura. Un’alimentazione sana e salutare potrebbe quindi aiutarci a stare meglio, prevenire alcune importanti malattie e rimetterci in forma.

Ad esempio, dopo le grandi scorpacciate ecco l’ortaggio dal sapore dolce che aiuterebbe a digerire e ridurre il girovita.

Quindi una dieta sana ed equilibrata è davvero fondamentale per il benessere del nostro organismo. Cucinare piatti salutari potrebbe essere utile per raggiungere il nostro obiettivo.

Infatti, in abbiamo in precedenza già fornito la ricetta per preparare un contorno di carote sfizioso e croccante perfetto per mantenersi più leggeri.

Il piatto che vogliamo proporre oggi, e che andremo a descrivere nelle prossime righe, ha come protagonista il cavolo viola o cavolo rosso. Parliamo di un ortaggio della famiglia delle Crucifere ricco di proprietà benefiche. Infatti la presenza del potassio aiuterebbe la salute del cuore. La vitamina C potrebbe rafforzare le difese, mentre la vitamina B agirebbe sul metabolismo. Non dimentichiamo anche che 100 grammi di questo ortaggio contengono all’incirca 25 calorie.

Non solo insalata e minestra ma anche questo squisito contorno potrebbe aiutarci a ridurre il girovita dopo le feste. La ricetta a base di cavolo viola che stiamo per proporre necessita di pochissimi ingredienti.

Infatti ci serviranno:

mezzo cavolo viola;

1 cipolla piccola;

2 cucchiaini di uvetta;

40 grammi di pinoli;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta;

peperoncino quanto basta.

Preparazione

Prendiamo il cavolo e tagliamolo a striscioline molto sottili. Sciacquiamolo sotto l’acqua corrente e asciughiamo per bene. Nel frattempo lasciamo che l’uvetta si ammorbidisca per circa 5 minuti in acqua tiepida. Trascorso questo tempo, strizziamola e asciughiamola.

In una casseruola aggiungiamo l’olio, la cipolla tritata finemente e il peperoncino. Lasciamo stufare il cavolo viola per circa 15 minuti (se necessario aggiungiamo dell’acqua). Uniamo l’uvetta, i pinoli e lasciamo cuocere per altri 15 minuti (aggiungendo dell’acqua).

Il cavolo cucinato in questo modo potrebbe essere un contorno leggero o diventare un piatto unico.