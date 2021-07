Sembra scontato parlare di sovrappeso e obesità e delle sue conseguenze. Eppure sono troppo spesso e ignorate. L’aumento di peso è ancora considerato come un aspetto esclusivamente estetico e si tendono a ignorare tutte ripercussioni che ha sull’organismo.

Una sorta di effetto a catena che coinvolge tutti gli organi. Se poi aggiungiamo la predisposizione genetica e lo stile di vita, ecco che dobbiamo assolutamente considerare l’obesità come un’emergenza sanitaria.

Secondo alcuni dati nel Regno Unito ben il 20% della popolazione è obeso mentre negli Stati Uniti la percentuale sale al 34%. Ma i dati sono in continua crescita e se le previsioni verranno confermate entro il 2050 ben metà della popolazione di questi paesi soffrirà di questa patologia e rischierà tutte le possibili conseguenze.

Non solo infarto e diabete come conseguenze del sovrappeso gli uomini rischiano questo cancro

Fra quelle di cui si parla meno, ci sono le complicanze che il sovrappeso porta alla prostata nell’uomo. Infatti l’obesità è legata all’ingrandimento di questo organo a causa dei livelli alterati di testosterone. L’ormone, implicato nello sviluppo degli organi maschili influisce anche su di essa. Gli studi hanno inoltre evidenziato come l’accumulo di grasso corporeo aumenti il rischio di carcinoma, ovvero cancro e addirittura influire sulla sua aggressività. È doveroso sottolineare però che la diretta relazione fra adipe e cellule tumorali, le loro connessioni e i meccanismi che porterebbero a ciò sono ancora in fase di studio.

Il consiglio

L’eccesso di grasso corporeo, alterando i livelli di testosterone, influenza negativamente la vita dell’uomo anche rispetto ad altri aspetti meno chiacchierati, come l’infertilità e l’impotenza. Infertilità che si riscontra allo stesso modo anche nella donna.

Inoltre gli aspetti psicologici coinvolti nell’aumento incontrollato del peso sono vastissimi e invalidanti quanto quelli fisici. Pertanto se si è in questa condizione bisogna assolutamente rivolgersi ai medici specialisti e intraprendere dei percorsi terapeutici che coinvolgano tutti gli aspetti della questione. Perché, ora lo sappiamo, non solo infarto e diabete come conseguenze del sovrappeso gli uomini rischiano questo cancro e molte altre patologie invalidanti, quindi meglio prevenire.

