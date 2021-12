Il giorno di Natale si avvicina. Tutti siamo pronti a festeggiarlo e molti hanno scelto di farlo con parenti e amici. Molti sono coloro che il 25 dicembre o per la vigilia vedranno arrivare tanti invitati in casa loro. Per questo si sono preparati con pietanze succulente e addobbi di grande bellezza.

Ma dopo tutta quest’organizzazione, ci siamo dimenticati di decidere come vestirci. I padroni di casa non possono certo sfigurare davanti ai loro invitati. Come per l’ultimo giorno dell’anno, anche per Natale è bello indossare qualcosa di speciale. Se ancora non si hanno idee, ecco un articolo da non farsi scappare. Non solo indumenti rossi ma ecco 3 look pazzeschi da indossare a Natale e Capodanno anche dopo i 50.

Niente abiti costosi o abbigliamenti complicati, qui troveremo delle idee facili ma soprattutto eleganti e, alle volte, anche simpatiche. Vedremo anche come abbinare alcuni capi per l’occasione. Infatti, a volte non è necessario comprare del nuovo, ma soltanto ripensare e reinventare quello che abbiamo nell’armadio. Tra pochissimo vedremo come.

Niente vestiti da cerimonia né abiti lunghi. Per Natale e per tutte le altre feste bisognerebbe indossare vestiti comodi che ci fanno sentire a nostro agio. Questo non significa non voler essere eleganti o indossare il primo abito che troviamo. Al contrario, basta poco per trovare l’outfit perfetto.

Per esempio, possiamo abbinare il maglione giusto con la gonna o il pantalone. La regola potrebbe essere quella di non indossare una mise formale, ma di dare spazio alla propria creatività. Allora anche un semplice jeans con un maglione rosso può diventare elegante. Non preoccupiamoci se abbiamo superato i 50 anni. Anzi, è questa l’età in cui le donne potranno riscoprire una femminilità diversa, più ironica e meno seriosa. A tal proposito, potrebbe essere utile sapere che dimagrire dopo i 50 anni è possibile riattivando il metabolismo.

Tornando alla nostra mise, il maglione può avere delle applicazioni o dei decori, magari delle palline. Un’ottima idea potrebbe essere quella di adornarlo con una spilla a tema natalizio. Questo vale sia per gli uomini che per le donne.

Se invece preferiamo un vestito, cerchiamo di trovarne uno che richiami le luci e i colori del Natale. Un bel verde bosco con delle applicazioni bianche, oppure il nero che andrà arricchito con qualche gioiello (per esempio un paio di orecchini a forma di albero di Natale) o con una sciarpona bianca. Oggi esistono anche vestiti appositamente creati per Natale, con renne, orsetti e babbi Natale applicati sul davanti.

Paillettes e lustrini sono adatti per questo tipo di festività. Quindi perché non abbinare un tubino nero a una maglietta piena di paillettes. Possiamo fare la stessa cosa indossando una gonna rossa piena di lustrini.

