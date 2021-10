Diffuso e conosciuto in tutto il pianeta e usato in un’infinità di ricette, il riso è l’alimento più consumato al Mondo. Con le sue tantissime varietà si adatta facilmente a tutti i tipi di cucina e preparazione.

Ma in questo articolo non parleremo di ricette o di coltivazioni, bensì sveleremo alcuni trucchetti per sfruttare diversamente questo cereale dalle mille qualità. Non solo in cucina ma i sorprendenti usi alternativi del comunissimo riso risolveranno una miriade di problemi.

Fabbricare una colla fai da te, prepararsi un bagno rigenerante o pulire dei vasi sono solo una piccola anticipazione di quello che vi stiamo per svelare. Nessuna preoccupazione, lo spreco, se così vogliamo definirlo, è tutt’altro che grande, anzi, useremo davvero pochissimo riso per ogni suggerimento.

Sebbene il suo uso tradizionale e per cui viene coltivato, cioè finire in padella, è quello più corretto e piacevole non bisogna sottovalutare queste alternative. Saranno davvero utili per parecchi di noi e allo stesso tempo divertenti da preparare, così che anche i nostri bambini possano aiutarci.

Ora che il freddo sta pian piano invadendo le nostre case è possibile preparare una “borsa dell’acqua calda” un po’ diversa. Sfruttando la sua capacità di conduttore di calore, inseriamo un po’ si riso in un vecchio calzino sigillandone l’apertura. Ora adagiamolo su un termosifone affinché raggiunga la temperatura gradita ed ecco pronto la nostra speciale boule. Allo stesso modo ma, conservandola in freezer, la nostra calza alternativa può trasformarsi in borsa del ghiaccio.

Ai bambini piace molto fare lavoretti quando sono in casa, prepariamogli una vera e propria colla di riso, vegetale e davvero economica. Facciamo bollire un bicchiere di riso basmati finché non si sfalderà (almeno 45 minuti), scoliamolo e frulliamolo. La nostra colla è pronta, adagiamola i vasetti e conserviamola in frigorifero. Possiamo far felici anche i nostri gatti con il riso, perché chiudendolo dentro a dei vecchi guanti fabbricheremo un gioco che troveranno davvero irresistibile.

Chi vive la cucina conosce bene le difficoltà che si trovano nel voler ripulire una bottiglia, un contenitore o qualsiasi cosa con il collo stretto. Tutto diventa più semplice se all’interno inseriamo un pugnetto di riso, sapone da cucina e acqua calda. Agitando il contenitore nessuno sporco resisterà a questa miscela davvero efficace.

Ed oltre i chicchi?

Torniamo, infine, al ruolo fondamentale del riso all’interno della cucina, cioè quello di pietanza gustosissima. Una volta cucinato, la sua acqua di cottura non deve essere buttata. Può essere aggiunta all’interno della vasca permettendoci di realizzare un bagno addolcente e lenitivo per la nostra pelle e quella dei più piccoli.