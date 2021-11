Il limone non è un semplice frutto ma un prodotto eccezionale, reperibile tutto l’anno e dalle tante proprietà e utilizzi. Una vera fortuna, infatti, per chi ha la possibilità di averne una pianta in giardino o sul terrazzo.

Il limone può, infatti, essere un ottimo alleato di bellezza.

Abbiamo visto infatti in un precedente articolo come questo frutto che tutti abbiamo in casa può miracolosamente schiarire le macchie cutanee per mani vellutate.

Il limone è inoltre utilissimo in cucina, dove lo ritroviamo utilizzato in tante ricette nonché, per la preparazione di svariate bevande. In un precedente articolo, infatti, abbiamo visto come può tornarci utile per aiutare la digestione

Non solo in cucina ecco 3 straordinari utilizzi del limone che pochi conoscono

Ma questo meraviglioso frutto è utilissimo anche nelle faccende domestiche.

Dotato, infatti, di un ottimo potere sgrassante, può tornarci utile in tantissimi modi e oggi ne sveleremo alcuni. Vediamo il primo.

Pochi sanno che il limone è ottimo per pulire i vetri.

Utilizzandolo, infatti, potremo avere vetri splendenti. Senza trascurare il bel profumo che il suo utilizzo, inevitabilmente espanderebbe in tutta la casa.

Basterà, quindi, aggiungere il succo di 2 limoni in un secchio di acqua tiepida ed utilizzarla per la pulizia dei vetri. Se ci piace il profumo di questo frutto che, inevitabilmente inebrierà la casa, per potenziarlo possiamo aggiungere all’acqua anche le scorze.

Il risultato sarà sorprendente.

Un aiuto per i mobili in legno

Questo rimedio naturale, infatti, è ottimo per pulire e lucidare alla perfezione i nostri mobili in legno.

Tutto quello che occorre fare è miscelare 2 bicchieri di acqua tiepida con 2 bicchieri di succo di limone.

Immergeremo poi nel miscuglio ottenuto un panno in microfibra e dopo averlo ben strizzato lo passeremo sui nostri mobili.

Se vogliamo aumentare la lucidità basterà aggiungere al composto liquido anche un cucchiaino di olio di oliva.

Vediamo infine il terzo utilizzo

Il limone grazie al suo potere sgrassante è ottimo per la pulizia delle stoviglie.

Se quindi dobbiamo lavare i piatti a mano, per avere la certezza di sgrassarli bene, possiamo fare in questo modo. Riempiamo una bacinella di acqua calda, e ci strizziamo all’interno il limone, lasciando nell’acqua le bucce dello stesso.

Lasciamo i piatti in ammollo per un po’.

Ebbene quando procederemo al lavaggio, ci accorgeremo di come andranno via con estrema facilità tutte le incrostazioni, anche le più ostinate.

Per chi invece usa la lavastoviglie, ebbene, possiamo mettere all’interno dell’elettrodomestico le scorze di un limone per avere stoviglie sempre profumate e brillanti.

Ė proprio il caso di dire, quindi, non solo in cucina ecco 3 straordinari utilizzi del limone che pochi conoscono.

