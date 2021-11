Primi mercatini di Natale in giro per l’Italia. E con Austria e Baviera che si stanno richiudendo nel lockdown, teniamoci stretti i nostri. Anzi, prima che arrivino possibili ed eventuali restrizioni anche da noi, meglio approfittarne. In tutto questo, c’è un colore che svetta su tutti: il rosso. Dai mitici cappellini di Babbo Natale fino alle decorazioni per l’albero, ma anche e soprattutto per la tavola. Non solo il rosso potrebbe portare soldi a Natale ma anche queste 3 tradizioni meno conosciute e altrettanto fortunate. Vediamo dove trova fondamento la credenza che il rosso porti bene a coloro che lo indossano e lo utilizzano.

Perché il colore rosso simboleggia la prosperità

Ha origini molto antiche la tradizione che vuole il colore rosso come mezzo di fortuna e soldi. Anticamente, prima della nascita di Cristo, in tutte le civiltà, il rosso rappresentava:

la prosperità e la fertilità;

il sangue e quindi l’energia della vita;

l’amore, il cuore e la passione.

Ma anche il colore, che, come un fiume di sangue in piena, avrebbe il potere di scacciare malocchio e negatività.

Essenzialmente nell’era moderna, il rosso è diventato il colore di Babbo Natale, delle tavole imbandite e dell’intimo di Capodanno. In questo ultimo caso, tradizione vorrebbe che si indossasse qualcosa di rosso al 31 dicembre, per poi buttarlo via. Una sorta di passaggio di consegne tra il vecchio che se ne va e il nuovo che subentra.

Esiste una tradizione, che avrebbe origini altrettanto antiche, ma che poi è stata un po’ rivisitata in chiave moderna. Difficilmente dimenticheremo il Capodanno del ragioniere più famoso d’Italia: il povero Ugo Fantozzi. Festeggiando con i suoi colleghi, a mezzanotte vede aprirsi le finestre delle case e una lavatrice che piomba sulla sua Bianchina. Sperando che non accada anche a noi, aprire le finestre a Capodanno è sempre stato un segno benaugurale. Tradizione vuole che lasciamo aperta una finestra di casa, con la luce rigorosamente spenta. Di qui se ne andrebbero energie negative ed eventuali spiriti che albergherebbero tra le nostre mura domestiche. Successivamente si è aggiunta la consuetudine di lanciare anche qualcosa.

I colori delle candele

Regalare candele a Natale è ancora un presente molto gettonato. Tanto che negli ultimi anni è esploso un vero e proprio business di settore. Attenzione che la tradizione antica prevede non solo la tradizionale candela rossa, ma anche una verde e una bianca. Per ottenere denaro, dovremmo accenderne una verde. Per ricevere amore e fedeltà, una bianca. L’importante è lasciarle accese per una notte intera, magari quella di Capodanno.

