I cani amano la carne, basta vedere le loro reazioni quando gliela diamo. Certo, esistono davvero molti tipi di carne diversi e saper scegliere non è sempre facile. Infatti, ogni carne tipo di carne è diversa e non solo per la differenza tra carni bianche e carni rosse.

La prima regola per scegliere la carne migliore per il nostro cane resta leggere bene l’etichetta. Infatti, ancora prima di scegliere il tipo di carne dovremmo scegliere delle crocchette che hanno della carne fresca e con pochi o nessun grasso aggiunto. Inoltre, non solo il pollo perché per i cani la carne più digeribile sarebbe un’altra.

Un chiarimento iniziale

Da un punto di vista strettamente nutrizionale, il cane può mangiare ogni tipo di carne. Certo, tutti i veterinari ci scoraggiano, a ragione, di scegliere le carni più salate che sono gli insaccati e i salumi. La ragione sarebbe da legare al fatto che queste carni sono piene di sale che al cane non fa bene. Inoltre, come per noi umani anche per i cani vige il principio del gusto personale. Infatti, ci sono dei cani che preferiscono una determinata carne rispetto alle altre, senza alcuna causa particolare. Un po’ come noi umani che non abbiamo tutti le stesse preferenze e gusti.

Per tornare, però, al centro dell’argomento odierno, bisogna chiarire che la digeribilità della carne per i cani dipende da alcuni fattori. Oltre al tipo di carne, dobbiamo anche prendere in considerazione il tipo di cottura. Naturalmente, la carne cotta è più digeribile rispetto a quella cruda e quella magra di più di quella grassa. Infine, anche la qualità stessa del taglio della carne ha la sua importanza.

Non solo il pollo perché per i cani la carne più digeribile sarebbe questa e la troviamo facilmente al supermercato

Tuttavia, oltre alla carne di pollo la carne generalmente più digeribile per i cani è quella d’agnello. Tra l’altro, la carne di agnello è una sicura perché di solito i cani hanno delle allergie più comuni verso le carni di pollo o manzo al massimo. Le caratteristiche principali della carne di agnello è l’alto contenuto di ferro e zinco, così come di acidi grassi omega 3. Troviamo anche molte vitamine del gruppo B. Perfetta, dunque, per i nostri amici a quattro zampe.

Approfondimento

