Non solo il peperoncino, ecco quali sarebbero i cibi che fanno bene alla coppia

La salute sessuale è importantissima per una serena vita di coppia. In questo senso la prevenzione è fondamentale. Uno stile di vita equilibrato e senza eccessi è il presupposto da cui partire. Anche l’alimentazione ricopre un ruolo importante. Esistono infatti cibi che fanno bene alla coppia.

Stare in salute significa avere anche una buona vita sessuale. Come sempre il consiglio è quello di praticare sport e mangiare in modo sano ed equilibrato. La sfera sessuale non va trascurata. L’attività sessuale favorisce l’armonia all’interno di una coppia e fa bene a corpo e mente. Tuttavia spesso vi va incontro ad alcuni imprevisti.

Salute sessuale

Per mantenersi in salute dal punto di vista sessuale sono necessari controlli medici. È possibile fare visita al medico in caso di scompensi o semplicemente per un controllo di routine. Gli esperti ci dicono che sono le donne le più attente. Proprio queste non rinunciano ad una visita dal ginecologo. Periodicamente le donne effettuano controlli ginecologici. Più riluttanti sono gli uomini. Il sesso maschile è restio a rivolgersi ad uno specialista. Si tratta di una questione culturale, per cui gli uomini non possono mettere in discussione la loro virilità. Tuttavia la prevenzione è necessaria. Il disturbo di disfunzione erettile compromette la vita sessuale di entrambi i coniugi. Gli esperti ci dicono che circa il 13% della popolazione maschile soffre di questa patologia.

Sono tanti i fattori che possono compromettere la salute sessuale. Indubbiamente condurre una vita stressante non aiuta. Tuttavia le cure esistono. Tutto parte da una buona prevenzione, presupposto valido per entrambi i sessi. Per quanto riguarda gli uomini, il consiglio è di fare visita più spesso all’andrologo. Una buona prevenzione consiste anche nel condurre una vita equilibrata e senza eccessi. L’alimentazione gioca un ruolo importantissimo. Non solo peperoncino, sarebbero tanti gli alimenti salutari per una coppia. I cosiddetti cibi afrodisiaci esistono. Ovvero quei cibi che stimolano il desiderio sessuale.

Non solo il peperoncino, ecco quali sono i cibi che aiutano la coppia

Gli specialisti ci fanno sapere che una buona alimentazione favorisce una vita sessuale serena ed appagante. Avocado, semi di sesamo, patate dolci e mandorle. Ed ancora anguria, banane e fragole. Tutti questi cibi sarebbero in grado di sostenere le funzioni biologiche essenziali per una buona vita sessuale. Studi recenti hanno dimostrato che seguire la dieta mediterranea migliora la vita di coppia. Tra gli alimenti tipici ricordiamo pesce, verdura, olio di oliva, frutta e cereali. Questi cibi favorirebbero una buona circolazione sanguigna e indurrebbero buon umore.

Bisogna fare attenzione anche ai cibi da evitare. Per esempio la carne rossa e la frittura sono sconsigliati. Questo perché alcuni alimenti rallenterebbero la digestione inducendo sonnolenza e di conseguenza calo del desiderio. I cibi considerati afrodisiaci ad oggi, sono peperoncino, zenzero, ostriche e aglio. Ed ancora asparagi e cioccolato. In conclusione, per una buona salute sessuale, è necessario seguire un regime alimentare equilibrato. Per rendere il tutto più interessante arricchire i nostri pasti con cibi afrodisiaci.