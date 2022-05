Non solo il pastore tedesco ma questo cane italiano da guardia antichissimo è un portento e stupisce sapere quanto è amabile e affettuoso

Trovare il cane giusto con il quale convivere per tanto tempo e felicemente è un aspetto di fondamentale importanza. Tutti gli animali meriterebbero affetto e coccole, ma dobbiamo pur sceglierne qualcuno. La finalità deve essere quella di entrare in simbiosi perfetta con l’animale e sapere che quando andremo a passeggio con lui dovremo diventare un’unica entità. Oppure lavorare per farlo, in modo da sviluppare queste capacità. Ad esempio ci sono tre esercizi utili quando il cane proprio non vuole tornare dal proprio padrone che ci aiutano anche a migliorare il nostro ruolo di guida affidabile.

Ma il buon esito della nostra convivenza non è solo una scelta legata alla buona sorte, oppure agli esercizi. Ogni esemplare ha un’indole particolare che di certo potrebbe condizionare il livello di empatia. Ma ci sono caratteristiche costanti che appartengono ad alcune razze specifiche. Quindi, valutarle rappresenta un buon punto di partenza, specie per quanti sviluppano alcune esigenze particolari. Ad esempio, esiste un cane italiano dalle origini millenarie che vive fino a 20 anni e che sviluppa un rapporto solidissimo con il proprio padrone.

Il nome non c’entra nulla con la Corsica

Oggi ci avviciniamo al cane corso italiano, un prodigio di massa ma anche di affetto, che ci permette di riconsiderare alcuni luoghi comuni che legano la grandezza del cane alla sua bontà. Di certo è anche fenomenale nel fare la guardia. Così potremmo ricercare non solo il pastore tedesco, ma questo cane di cui ora studiamo le interessanti caratteristiche e che fa parte delle razze di cane di origine italiana.

In primo luogo, dovremmo sapere che il suo nome non indica una provenienza geografica. Infatti, l’aggettivo corso viene dalla parola latina cohors, che indica il cortile o l’aia. Questo indica la sua origine da cane da guardia, per la quale nel medioevo è stato a lungo impiegato. Fisicamente è caratterizzato da un collo muscoloso, una testa larga e un muso squadrato, probabilmente imparentato con i Molossidi. È un cane forte e tenace, ma insospettabilmente agile e affettuoso con i membri della famiglia. Forse ci farà strano, ma con i bambini potrebbe essere un grande giocherellone.

Le sue dimensioni parlano per lui. Può pesare fino a 50 kg e raggiungere fino ai 68 cm di altezza. Nonostante il suo aspetto possa incutere timore, la sua indole non è affatto aggressiva. Su questo l’educazione sarà certamente un tratto fondamentale per definirne il comportamento. È di per sé piuttosto diffidente con gli estranei, aspetto che lo renderebbe perfetto per fare la guardia. Ma non è un cane pericoloso. Sviluppa con il padrone e la famiglia un rapporto unico di affetto. Al contrario, difficilmente sopporterà la solitudine.

