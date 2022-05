Indiscusso protagonista delle feste di compleanno, il pan di Spagna è sempre una garanzia. La consistenza spugnosa, compatta e soffice allo stesso tempo rende questa preparazione tra le più amate e semplici da fare. Tra le numerosissime versioni possibili, suggeriamo un’eccezionale ricetta senza uova. Un pan di Spagna talmente soffice da far venire l’acquolina in bocca in 30 minuti.

Non solo il pan di Spagna, ma tutte le preparazioni fatte in casa possono regalare grandi soddisfazioni. Tuttavia, qualsiasi ricetta potrebbe nascondere qualche piccola insidia, magari durante il procedimento, oppure in cottura. Dunque, è sempre meglio conoscere qualche segreto degli chef per rendere il lavoro più facile e veloce. Ecco, ad esempio, ben 7 trucchi di pasticceria facili, veloci e geniali per rendere unica ogni ricetta ma che in pochi conoscono.

Da copiare assolutamente anche il trucchetto furbo che mostreremo di seguito. Un piccolo escamotage che molti professionisti usano in caso di necessità. Chi si cimenta nella preparazione dei lievitati, infatti, conosce bene la preoccupazione di una lievitazione mal riuscita. Oltre agli ingredienti, è lo stampo a giocare un ruolo fondamentale. Non di rado, però, capita di non avere la tortiera giusta nel momento della preparazione. Il rischio è quello di rovinare il processo di lievitazione e di vedere la torta cadere a picco. Come risultato avremo un dolce irregolare, piuttosto basso e per nulla lievitato. A quel punto, intervenire sarà troppo tardi. Dunque, meglio giocare d’anticipo e mettere in pratica il facile trucchetto.

Difatti, non solo il pan di Spagna ma tutte le torte verranno altissime anche con uno stampo basso con questa piccola astuzia di pasticceria

Questo trucco metterà in salvo ogni tipo di lievito. Inoltre, è molto semplice da realizzare. Quando non abbiamo lo stampo alto ma vogliamo far crescere in modo regolare la nostra torta basterà munirsi di carta da forno.

Imburrare lo stampo basso e ricoprire la base con la carta. Far aderire e poi, imburrare anche i bordi dello stampo. A questo punto, porre la carta forno in verticale e ricoprire tutto il perimetro della tortiera, in modo da creare un bordo di carta più alto dello stampo. In questo modo, qualsiasi impasto lieviterà seguendo i bordi costruiti con la carta. Il risultato? Una preparazione altissima, bella e omogenea.

