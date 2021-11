Avere sempre un forno brillante, sgrassato e profumato è il sogno ricorrente di chi si occupa delle pulizie casalinghe.

Oggigiorno, si punta molto l’attenzione su un’alimentazione più sana e meno ricca di grassi. Per questo motivo, molto spesso, si preferiscono di gran lunga pietanze cotte in forno piuttosto che fritte. Dunque, sfruttare al meglio questo geniale elettrodomestico è fondamentale non solo per cuocere i cibi alla perfezione, ma anche per risparmiare qualche soldino in bolletta.

Una pulizia periodica del forno è importante, innanzitutto, per una questione d’igiene e di sicurezza dei cibi. Non è da sottovalutare, poi, che un forno sporco e poco curato potrebbe consumare di più per il suo funzionamento. Quindi, bisogna intervenire subito per eliminare macchie di grasso, residui di cibo e sporcizia in generale.

Trucchetti casalinghi facili e veloci

Prima di capire come non solo il forno ma anche vetro e griglia saranno finalmente puliti, scrostati e profumatissimi in 5 minuti, ecco alcuni consigli che potrebbero tornare utili.

Chi ha intenzione di risparmiare sulla spesa dei detersivi potrebbe sfruttare questo trucchetto semplice, naturale ed economico. Difatti, sembra incredibile ma per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri basta questa miscela.

Per vincere la lotta contro il calcare duro e incrostato dal WC, ecco 3 facilissimi trucchetti utili anche per i rubinetti.

Non solo il forno ma anche vetro e griglia saranno finalmente puliti, scrostati e profumatissimi in 5 minuti

Per rendere meno gravoso e dispendioso il compito della pulizia profonda del forno, avevamo già parlato di alcuni metodi facili e molto rapidi. É il caso di queste 5 mosse da ricordare per accantonare prodotti specifici e costosi.

Chi ha intenzione di pulire in una sola mossa sia forno che vetro o doppio vetro potrà avvalersi del metodo che stiamo per mostrare.

Quando si tratta di faccende domestiche sono moltissimi i rimedi naturali che ci vengono in aiuto. Basti pensare all’azione del limone, ad esempio. Questo ingrediente non solo sgrassa ma rilascia un profumo delicato e piacevole. Il bicarbonato è un altro ingrediente molto amato nelle pulizie. Infine, è immancabile l’aceto bianco. Quest’ultimo, infatti, è gettonatissimo anche per la pulizia profonda del forno. La sua azione, però, potenziata dall’aggiunta del sale da cucina si trasforma in una vera bomba contro lo sporco.

Ed è quello che faremo per far brillare il nostro forno.

In una ciotola versare un bicchiere di aceto bianco e un mezzo bicchiere di sale da cucina.

Mescolare per qualche secondo fino a far sciogliere il sale. Vaporizzare, grazie ad uno spruzzino, la miscela sullo sporco ostinato. Lasciare agire per mezz’ora e poi con una spugnetta inumidita con acqua calda strofinare su tutte le superfici, anche sul vetro.

In questo modo, non solo il forno tornerà come nuovo ma acquisirà anche un odore piacevole.

Per sgrassare la griglia, invece, si consiglia di procurarsi la pietra pomice. In commercio possiamo trovare quelle specifiche per la pulizia della casa. Sono bastoncini di pietra pomice che a contatto con l’acqua s’ammorbidisce. Basterà passare la pietra pomice sulla griglia per vederla brillare ed eliminare tutti i residui di sporco, ma senza graffiarla.