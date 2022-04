Cercare di risparmiare sulle bollette è un’esigenza sempre più sentita, visti i tempi critici che stiamo vivendo con relativi rincari in vista. Risparmiare moltissimo forse non si può, ma attuare delle strategie giornaliere intelligenti per non sprecare e per ottimizzare i consumi, alla lunga può produrre i suoi effetti e farci racimolare somme importanti.

Strategie di risparmio

I consumi più importanti e irrinunciabili sono quelli legati alla cucina. Non si può non cucinare utilizzando o il gas o l’energia elettrica. Anche in questo campo le possibilità di risparmio sono numerose ed efficaci. Si può ricorrere alla vasocottura, che è tra l’altro una tecnica molto salutare da praticare anche nella lavapiatti durante i cicli di lavaggio. Si possono usare forni a microonde o friggitrici elettriche e persino la cottura passiva. Sono tutti sistemi molto efficaci che ci faranno risparmiare nel tempo cifre considerevoli.

Ma c’è un altro elettrodomestico che usiamo molto e di cui potremmo controllare i consumi, il forno elettrico. Infatti il forno, se usato spesso, ha una notevole incidenza sulle bollette, come tutti gli elettrodomestici che generano calore. Ci sono delle piccole strategie da mettere in atto per ridurre i consumi, come non aprire lo sportello durante la cottura o spegnere un po’ prima del tempo previsto per sfruttare il calore residuo. È importante anche mantenerlo pulito e tener conto delle fasce orarie, se il nostro contratto prevede una tariffa bioraria.

Non solo il forno a microonde ma anche questo elettrodomestico potrebbe farci risparmiare luce e gas ed evitarci bollette da salasso

Però l’operazione veramente importante da fare è valutare alcune caratteristiche al momento dell’acquisto di un forno e magari prendere in considerazione la possibilità di comprarne uno nuovo se abbiamo un vecchio modello che consuma molto. Ci sono forni di nuova generazione che permettono una riduzione interessante dei consumi, oltre ad avere prestazioni da chef.

Sono i forni multifunzione di classe A, che offrono la possibilità di abbinare tra loro diversi sistemi di cottura, vapore e calore, microonde e calore, o di usarli singolarmente. Il primo requisito importante riguarda la classe energetica. Le nuove etichette in vigore dal 2021 prevedono una scala che va da A a G, secondo cui gli elettrodomestici che consumano meno sono quelli di classe A. Questi modelli consumano fino al 30% in meno rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, sono dotati anche di un programma Eco per risparmiare ulteriormente energia.

Ma l’aspetto veramente interessante è la possibilità di cuocere più cibi contemporaneamente con temperature e tempi di cottura differenti. E questo ci permette veramente di ottimizzare i consumi e di risparmiare. Infine, ma non meno importante, sono autopulenti, risparmiandoci tanta fatica. Cosa che sicuramente ci fa molto piacere. Quindi non solo il forno a microonde, ma dovremmo prendere in considerazione anche questo elettrodomestico innovativo.

