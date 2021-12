Tra le dicerie popolari vi è quella che vuole il Chihuahua tra i cani più fifoni. È talmente grande la loro paura che tremano al primo sguardo. Eppure, i tenerissimi Chihuahua amano giocare e trascorrere tanto tempo con la loro famiglia. Sono talmente carini da guardare che è impossibile resistergli. Inoltre, è una delle razze che vive di più. Basti pensare che in condizioni ottimali riescono a vivere dai 14 ai 18 anni. Tuttavia, non solo il Chihuahua ma anche queste razze di cani sono tra le più giocherellone e le più longeve.

Sono diverse le razze considerate come le più longeve ma che contemporaneamente hanno uno spirito giocoso innato e instancabile. Tra l’altro, premettendo che tutte le razze sono legate ai padroni, queste lo sono in modo particolare.

Oltre al Chihuahua, anche il Barboncino è un grande giocherellone. La sua particolarità è la lealtà verso la sua famiglia ma anche la longevità, tanto che in condizioni ottimali vive dai 12 ai 17 anni. In ogni caso, oltre al Barboncino, anche queste 2 razze di cani adatte per appartamenti e condomini non puzzano e abbaiano poco.

Il Bassotto, invece, vivrebbe due anni in più rispetto al Barboncino e nella sua forma da salsicciotto è già una tenerezza, ma è vederlo giocare che raggiunge la sua massima immagine buffa. Ama tanto la sua famiglia, soprattutto i bambini e non ama la solitudine, proprio per questo è fatto per giocare.

Più vitalità, più vita!

Ma la lista dei vitali e longevi non è finita qui. Proseguiamo con il Boxer, un simpaticone che ama giocare soprattutto con i bambini e correre all’aria aperta. Da taglia media, la sua longevità oscilla dai 9 ai 15 anni. Il Border Collie è uno dei cani più intelligenti e più affidabili, di grande apprendimento e amore verso la famiglia. Ha un’energia da vendere e vive dai 12 ai 15 anni. Come sempre tra i più giocherelloni non possiamo non menzionare il Golden Retriever e il Labrador Retriever, amanti del gioco che farebbero la qualsiasi pur di divertirsi. Nonostante siano taglie medio-grandi, la loro longevità oscilla tra i 10 e i 14 anni.

Generalmente le taglie piccole sono quelle che vivono di più ma, come in tutte le cose, vi sono delle eccezioni. Inoltre, la longevità dipende da molteplici fattori. Dall’ambiente, dal cibo, dai vaccini, delle cure, dalle attenzioni e così via.

