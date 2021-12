Mangiare un piatto saporito, pieno, colorato e profumato è una caratteristica tipica delle festività. Forse il trucco è psicologico. Ci piace sentirci coccolati dal calore di una ricetta completa e saporita. E, sebbene i menù tradizionali di Natale prevedano l’uso di molte carni, ciò non impedisce affatto di trovare ricette saporitissime che assomigliano all’aspetto, alla consistenza e al bagno di aromi di uno spezzatino alle verdure.

Per questi motivi potremmo riadattare questa prelibatezza. In Irlanda è il piatto nazionale ed è realizzato con la carne di vari animali (per lo più agnello o montone). Ricorda così uno spezzatino con le verdure e le patate. Potremmo riadattare allora questa portata con l’utilizzo di ingredienti rispettosi del metodo vegano. Non solo i vegani perché questo secondo gourmet renderà contenti tutti quanti gli daranno un’opportunità per il pranzo di Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il tofu come chiave di volta

Occupiamoci ora della preparazione di una ricetta per 3 persone. Come detto la carne sarà sostituita dal tofu. Questo dovrà essere tagliato a cubetti.

In primo luogo possiamo occuparci delle verdure: tritiamo una cipolla e tagliamo due gambi di sedano, 3 patate e 3 carote spellate a pezzi spessi. Versiamole in una padella e facciamole dorare con tre cucchiai di olio per circa 20 minuti. Parallelamente, in un altro tegame versiamo altri 3 cucchiai di olio, in cui verseremo i cubetti di tofu.

Dopo 5 minuti di fiamma bassa possiamo aggiungere il brodo (4 dl dovrebbero andare bene), qualche goccia di Tabasco, 3 cucchiai di polpa di pomodoro, una ventina di grammi di zucchero, il rosmarino, 3 spicchi di aglio e qualche foglia di alloro. La fiamma deve essere alzata per qualche minuto fino ad ebollizione per far sciogliere gli aromi nel brodo. Poi aggiungiamo le verdure, abbassiamo nuovamente la fiamma e lasciamo cuocere rimescolando di tanto in tanto. L’ideale dovrebbe essere avere le verdure intenerite totalmente. Questo potrebbe richiedere circa 40 minuti. Ad ogni modo, è bene assaggiare per monitorare la cottura.

Non solo i vegani perché questo secondo gourmet renderà contenti tutti quanti gli daranno un’opportunità per il pranzo di Natale

Una volta terminato, possiamo togliere l’alloro ed il rosmarino. Il risultato dovrebbe essere uno spezzatino di tofu all’irlandese. Avremo così un piatto morbido, ricoperto di verdure morbide e saporite, impreziosito da aromi di ogni tipo. Peraltro le gocce della salsa Tabasco potrebbero donare una nota leggermente piccante. Il vino ideale da abbinare potrebbe essere un rosè. D’altronde recentemente sono stati nominati 3 vini rosati d’eccezione che si possono acquistare senza spendere un patrimonio.

Per quanti poi volessero concludere il pasto con un drink natalizio elegante ed efficace, ecco qua il French 75 a base di champagne e gin.