Figli di indefiniti incroci, i meticci sono famosi per la loro salute robusta anche negli anni della vecchiaia, particolarmente lunga. I cani di razza riconosciuti dalla FCI, invece, avrebbero una fama leggermente diversa, che li classificherebbe come più delicati e sensibili. Tra tutti, però, se ne potrebbero individuare ben 3 di più “sana e robusta costituzione” e che potrebbero diventare dei vecchietti ancora arzilli.

Di quali stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo leggendo questo articolo.

Non solo i meticci ma anche queste 3 razze di cane avrebbero una salute di ferro e sarebbero sorprendentemente longeve

Iniziamo da una razza sempre più diffusa, con un pellicciotto morbido e tradizionalmente rossastro. Stiamo parlando dello Shiba Inu, cane di piccola taglia originario del Giappone. Il suo aspetto è incantevole e sembra davvero un piccolo peluche. Tuttavia, non lasciamoci ingannare dall’apparenza. Lo Shiba non è un cucciolotto da tenere sempre in braccio e coccolare, anzi.

Nella sua piccolezza ha una struttura fisica molto robusta, resistente e agile ma anche una muscolatura forte e decisa, caratteristiche tramandate dai suoi avi cacciatori. Proprio queste specificità della razza, lo renderebbero un cane con una salute di ferro e un’aspettativa di vita che potrebbe sfiorare i 18 anni.

Inoltre, per avere un quadro completo dello Shiba Inu, ricordiamo che è un cane molto dinamico e vivace, ma non solo. In lui vive un duplice carattere: espansivo e affettuoso con il padrone, riservato e diffidente con gli estranei.

Quello più intelligente del branco

Quest’altra razza non spicca solo per intelligenza ma anche perché sembrerebbe avere davvero pochi problemi di salute. Stiamo parlando del Border Collie, cane da compagnia dotato di un’energia scoppiettante, docile, caparbio e facile da addestrare. Sportivo e lavoratore per natura, è longilineo, con una struttura ossea leggera e una muscolatura ben piazzata. Inoltre, sembra essere un cane che può andare incontro a pochi rischi tra i quali la displasia dell’anca.

Per arginare questo problema, però, sarebbe importante affidarsi ad un buon allevamento ed eventualmente sottoporre il cucciolo, tra il terzo e il quarto mese, ad una radiografia di controllo. Infine, vanterebbe anche un altro primato: è un cane che può raggiungere i 16 anni di vita.

Il più piccolo

Rispetto allo Shiba Inu e al Border Collie, quest’ultima razza di cui parliamo è decisamente una mini size. Il suo DNA è a stelle e strisce e stiamo parlando dell’americano Rat Terrier, vivace, amichevole e intelligente. Questo piccolino spesso si confonde con il Jack Russell, ma ha zampe decisamente più lunghe e orecchie appuntite e voluminose.

La sua natura è quella di essere un cane da caccia, di piccoli roditori, e conserva una struttura fisica compatta e muscolosa. Per questo e per la sua genetica, molti lo definirebbero un cane solido e dotato di buona salute.

Inoltre, rientrerebbe tra quelli che possono vivere più a lungo, potendo diventare un sereno vecchietto di 15 anni.

Quindi, non solo i meticci ma anche queste 3 razze di cane avrebbero una salute di ferro e sarebbero sorprendentemente longeve.

