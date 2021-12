Come cantava Franco Battiato in una delle sue canzoni più amate, è senz’altro difficile trovare l’alba dentro all’imbrunire. Il buio, l’oscurità, gli impegni sono forieri di tristezza e di stress. Ma, nello stesso momento, la notte è sempre un pochino più buia prima dell’alba. Così quando le giornate sembrano cortissime, ecco il sole e gli astri che ritornano nella nostra vita ad illuminare la notte ed il giorno. Il solstizio interrompe l’avanzare delle tenebre. Le giornate, nonostante tutto, ritornano ad allungarsi. Lo sanno bene quei segni dello zodiaco che sono predisposti all’ottimismo. Non per leggerezza o stupidaggine, ma perché nel profondo potrebbero aver capito che i semi per germogliare hanno bisogno di tempo e pazienza. Non solo i Gemelli ma questi due segni sanno bene che il solstizio del 21 dicembre porterà fortuna ed ottimismo.

Un segno spesso tacciato di volatilità

I nati sotto il segno dei Gemelli, lo sappiamo, sanno essere una valvola costante di energia ed ottimismo. Possono per questo essere presi per eterni fanciulli. Qualcuno dirà loro che sono bambineschi e immaturi nell’affrontare alcune situazioni. Ma l’energia e l’entusiasmo nascono dalla curiosità. L’estate la portano nel cuore. Questo è un posto ottimo per mantenerla gelosamente. Così il freddo e l’oscurità non riusciranno ad entrare.

I Sagittario spesso vengono invece accusati di essere criptici e misteriosi. Una rigida corazza nasconderebbe la verità. Amano la vita nelle varie sfaccettature in cui si presenta. Possono passare dunque dal pessimismo al più ispiratore degli ottimisti. Occhio però alle ricadute. Ma ben vengano se, come nelle montagne russe, risalgono dopo poco. Solo che non a tutti piacciono gli spaventi improvvisi. Un trenino a vapore fa godere di più il panorama.

Anche i Leone parlano di ottimismo. Forse è una questione di orgoglio. Forse non vogliono smettere di combattere. Che sia per una mera posa esteriore oppure per un autoconvincimento radicato, che importa? Il cielo è il limite. E come diceva Romeo “noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni”. Guardare il cielo aiuta a trovare metodi per raggiungerlo. Certo occhio a non fare come l’astronomo nel pozzo. Perché la caduta improvvisa può fare male. E da laggiù potrebbe essere difficile uscire.

