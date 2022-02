Non solo i carciofi e le zucchine avrebbero raggiunto prezzi da salasso ma anche questa carne dietetica

Ogni settimana la Borsa Merci Telematica Italiana, una società spin-off del sistema camerale italiano, divulga un comunicato con “La Borsa della spesa”. La BMTI ha il compito di monitorare i prezzi all’ingrosso dell’ortofrutta e degli altri prodotti alimentari. Con “La Borsa della spesa” si anticipano i rincari che subiranno poi i consumatori al supermercato. Questo strumento permette a tutti noi un acquisto informato e la possibilità di risparmiare. La BMTI, inoltre, informa sulla qualità dei prodotti stagione, ogni settimana. Non solo i carciofi e le zucchine subiranno variazioni dei prezzi questa settimana.

Le verdure colpite dall’aumento dei prezzi

Purtroppo sono ancora le gelate a causare un aumento dei prezzi per questi ortaggi gustosissimi tipici della tradizione mediterranea. Troveremo carciofi più costosi a causa dei vertiginosi cali delle temperature che hanno interessato la Penisola. Questo rincaro si spiegherebbe con la scarsa disponibilità dell’ortaggio nei maggiori mercati italiani. Parlando di qualità, invece, le zucchine e le melanzane sono di gran lunga sotto la media secondo quanto rilevato nei mercati delle maggiori piazze italiane.

Le cime di rapa sono le verdure che durante questa settimana offrono le migliori performance in termini di rapporto qualità-prezzo. Prepariamoci quindi a preparare un buon primo piatto di orecchiette pugliesi alle cime di rapa. Le cime di rapa, una volta pulite e messe a bollire per dieci minuti, possono essere saltate in padella con aglio, olio e un filetto di acciughe. Assolutamente da acquistare quindi in questa settimana. Non scordiamo poi il radicchio che offre prezzi vantaggiosi ed è un portento di antiossidanti.

La frutta che dovremmo acquistare

Questa settima secondo la BMTI corriamo a fare scorta delle ultime clementine di stagione. È partita in questo giorno la raccolta dei mandarini tardivi. Nei banchi dell’ortofrutta potremo trovare le prime fragole della varietà Cadonga, da coltivazione lucana. La Cadonga è una varietà riconoscibile per la forma conica e gli acheni poco evidenti.

Non solo i carciofi e le zucchine avrebbero raggiunto prezzi da salasso ma anche questa carne dietetica

Questa settimana potremmo già ritrovarci a fare i conti con gli aumenti registrati nei prezzi all’ingrosso che si ripercuoteranno sul nostro carrello. Le carni bianche di pollo e tacchino ne sono un esempio e in questo momento toccano punte di prezzi molto elevate. La domanda aumenta sempre più ma scarseggerebbe l’offerta per problemi legati all’influenza aviaria. Stesso motivo è alla base dell’incremento dei prezzi delle uova. Da segnalare anche una tendenza in aumento per il riso e la semola di grano duro.

Approfondimento

Conoscendo questa nuova astuzia del marketing potremmo risparmiare molti soldi quando facciamo la spesa al supermercato