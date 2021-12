Quante volte ci siamo svegliati in preda al panico per aver immaginato di vivere una situazione angosciante o pericolosa? Sognare può essere infatti piacevole quanto inquietante a seconda del film onirico in cui ci si ritrova coinvolti. E spesso nel sonno abbiamo una visione di eventi futuri che ci spaventa. Secondo gli esperti infatti ecco come capire di sognare qualcosa che poi succede e dopo quanto tempo i sogni premonitori si avverano. In altri casi invece ci si risveglia con una sensazione di benessere e serenità che spesso torna in mente durante il giorno. Ci sono infatti sogni che aiutano a ritrovare un equilibrio che si era perduto.

A volte capita infatti di riallacciare rapporti con qualcuno perché durante l’attività onirica si allentano o scompaiono completamente alcune tensioni. In altre circostanze invece ci si rallegra perché in sogno capita di vivere eventi particolarmente fortunati che talvolta si realizzano. Non è un caso che quando si fa questo sogno significa che stanno arrivando dei soldi.

E fortunatamente ci sono non solo guai in arrivo per chi fa questi sogni un po’ strampalati nelle ultime notti dell’anno. Non è detto che si provi angoscia, ma si ha difficoltà ad orientarsi perché ci si trova immersi in contesti strani. E spesso nel sogno fanno la loro comparsa persone e amici che non ci aspetteremmo di incontrare in quegli ambienti. D’altronde mentre dormiamo il nostro cervello non smette di lavorare e si trova ad elaborare una serie di dati.

Nelle ore di sonno profondo l’ippocampo invia alla corteccia cerebrale le informazioni che ha ricevuto durante il giorno. Molto spesso si fa fatica ad addormentarsi perché i pensieri si affastellano nella mente e non si raggiunge una condizione di rilassamento. Gli studiosi infatti suggeriscono 5 semplici tecniche per addormentarsi in pochi minuti e sprofondare in un sonno ristoratore.

Non è semplice interpretare il significato dei sogni, ma i maggiori psicoanalisti hanno fornito alcuni spunti di riflessione importanti. Ad alcuni succede di sognare il giorno del proprio matrimonio o semplicemente di sposarsi. E per molti un simile evento si presenta solo come l’inizio di una serie di guai. La vita quotidiana si complica infatti quando si mette su figli e famiglia.

Ma al di là della preoccupazione iniziale sognare le nozze potrebbe rivelare ben altro. E soprattutto quando alla fine dell’anno si fanno dei bilanci su ciò che è successo in 12 lunghi mesi. Il matrimonio indica il desiderio di entrare in contatto stretto con un’altra persona o con se stessi. Dietro il pensiero delle nozze si nasconde la volontà di entrare in intimità con una zona interiore che si è spesso trascurata. E dopo le esperienze di un intero anno non è un caso che questo sogno si presenti proprio a fine dicembre.

A volte nei sogni è proprio una carenza di attenzione e di affetti che emerge con maggiore costanza. Ed è come se chiedesse di essere finalmente soddisfatta. Chi sogna di sposarsi potrebbe quindi desiderare di ritrovare un aspetto della propria personalità che ha dimenticato. Infatti sogna il matrimonio anche chi è già sposato perché di fatto vorrebbe riportare a galla e stringere legami con una parte di sé.