I momenti di festa sono sempre più vicini e bisogna iniziare a pensare alle tinte o ai capi che indosseremo. Fortunatamente, la moda offre davvero tantissima scelta tra piume, glitter, colori grintosi e capi più tenui.

Sono quasi sempre le donne più adulte ad avere le maggiori difficoltà. È piuttosto impegnativo trovare il capo giusto che, oltre a essere bello, restituisca pure una sensazione di comodità e praticità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come vedremo, però, non solo gonne o pantaloni, ecco 4 look stratosferici per vestirsi bene alle feste anche a 50 anni, unendo stile e comfort. Che si tratti di un brindisi di mezzanotte o di un’uscita serale in vista del Natale, ecco 4 proposte che non bisognerebbe proprio perdersi.

Come vestire in queste occasioni senza correre il rischio di sbagliare

Iniziamo da una considerazione piuttosto semplice. Se a 25 anni basta indossare una gonna che scopra le gambe e abbinare sopra qualcosa, sopra i 50 anni non è tutto così scontato.

Bisognerebbe dedicare giusto qualche minuto in più alla scelta dell’outfit, specie quando si tratta di occasioni di festa. Al massimo, a 20 o 50 anni è questa l’incantevole gonna da abbinare agli stivali per allungare le gambe.

Le prime due tendenze da copiare subito

Ma partiamo proprio dalla prima tendenza. Come l’affascinantissima Julianne Moore insegna, 50 anni sono una buona occasione per indossare capi metallici. In paillettes o cristalli, il metallizzato oro o argento è un vero must di stagione. In questi casi l’abbinamento può essere uno solo: il blazer dal taglio maschile e over.

Molte donne non lo sanno ma, mentre alcune sono fortemente valorizzate dal color oro, altre rendono benissimo con indosso l’argento. Molto dipende dal proprio sottotono della pelle. Ma, fortunatamente, basta davvero poco per scoprire se è meglio indossare più l’oro o l’argento.

La seconda tendenza del momento sono le piume. È possibile portarle super colorate sui polsini delle camicie bianche e semplici. In questo caso basterà puntare su piume color verde acceso o rosa shocking. Oppure sarà possibile indossare vestiti interamente ricoperti da piume. Basterà solo non eccedere con il resto del look.

Ma non solo gonne o pantaloni, ecco 4 look stratosferici per vestirsi bene alle feste anche a 50 anni o più

Il blazer e la gonna di pelle sono un’accoppiata vincente almeno quanto pizza e birra. Per la gonna, basterà optare per un modello midi.

Difficile sbagliare anche per chi indossa un completo di giacca e pantaloni e abbina un top in raso modello lingerie.

Approfondimento

Serve a volumizzare i capelli sottili questo meraviglioso taglio per donne di ogni età.