Durante l’inverno per combattere il freddo è importante rafforzare le difese naturali dell’organismo attraverso cibi giusti, ricchi di vitamine e sali minerali. In questo la natura ci aiuta da sempre, regalandoci agrumi, broccoli, spinaci, verze, radicchio e cavoli. Scegliere di acquistare frutta e verdura di stagione, poi, non è importante solo in termini di qualità, ma anche per l’ambiente. In questo modo, infatti, si possono consumare prodotti più gustosi e salutari che maturano naturalmente senza la necessità di utilizzare prodotti chimici.

Le verdure del momento sono ideali per preparare zuppe, minestroni, stufati, ma si possono anche abbinare a legumi, carne o pesce per realizzare ricette più sfiziose. Un esempio potrebbero essere gli involtini di cavolo nero, sfiziosi e appetitosi, che anche i bambini adoreranno.

Non solo gli involtini di verza ma anche quelli di cavolo nero sarebbero perfetti per contrastare stanchezza e malanni di stagione

Il cavolo nero è un ortaggio dalle mille virtù. È un concentrato di sostanze benefiche che proteggerebbero il cuore, le ossa, la vista, la pelle e avrebbero, inoltre, importanti proprietà antiossidanti che rinforzerebbero il sistema immunitario.

Rispetto ai suoi parenti più stretti ha un sapore meno deciso, quindi è più indicato nella realizzazione di ricette dal sapore più delicato. Non solo, dunque, gli involtini di verza ma anche quelli di cavolo nero sarebbero perfetti per contrastare stanchezza e malanni di stagione. Ecco come prepararli.

Gli ingredienti sono:

8 foglie di cavolo nero grandi e 8 più piccole;

250 gr di macinato magro;

100 gr di scamorza;

50 gr di parmigiano grattugiato;

2 fette di pane integrale;

1 uovo;

1 carota;

½ cipolla;

1 spicchio d’aglio;

½ tazzina di latte;

un filo di olio evo;

sale e pepe q.b;

noce moscata q.b.

Come preparare gli involtini

Per prima cosa bisogna mettere aglio, carota e cipolla nel mixer e tritare il tutto.

Lavare, poi, le foglie di cavolo nero e sminuzzare per bene quelle più piccole.

A questo punto versare un filo d’olio in una padella antiaderente e a fiamma alta far soffriggere prima la carota, l’aglio e la cipolla e poi unire il cavolo tritato, salarlo e cuocerlo per 5-10 minuti. Successivamente aggiungere il macinato e lasciarlo andare per altri 10 minuti circa.

Nel frattempo riempire una pentola con abbondante acqua, aggiungere il sale e, quando bolle, inserire le foglie più grandi e farle cuocere per 2 minuti.

Fatto questo, frullare le fette di pane insieme al latte e incorporarle nella padella della carne (a fuoco spento), dopodiché aggiungere l’uovo e insaporire con il parmigiano, il pepe e la noce moscata.

Adesso stendere le foglie di cavolo nero su un tagliere, togliere la nervatura centrale se troppo grande, farcire con due cucchiai di ripieno di carne, aggiungere qualche cubetto di scamorza e arrotolare.

Adagiare gli involtini in una teglia foderata con carta da forno, irrorarli con un filo d’olio e spolverarli con del parmigiano.

Cuocere, infine, in forno preriscaldato in modalità ventilata per 10 minuti a una temperatura di 200°C.

Si possono servire caldi e fumanti, ma sono deliziosi anche freddi!

