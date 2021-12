L’inverno è ormai arrivato e per questo motivo bisogna cercare di vestirsi bene nonostante il freddo. Nelle ultime settimane, sicuramente, la maggior parte dell’Italia è in balia del freddo. Per vestirsi eleganti ma comodi quando le temperature scendono particolarmente sarà necessario seguire alcuni consigli.

Un fattore spesso sottovalutato è quello del sudore, comunemente relegato al periodo estivo. Eppure una delle cause più frequenti dei malanni di stagione si collega proprio a grandi sudate che spingono, erroneamente, a svestirsi.

Ognuno di noi ha una diversa sopportazione del freddo e delle basse temperature, per questo i consigli andranno adattati alle singole situazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Chi soffre particolarmente il freddo dovrà aumentare gli strati, al contrario chi teme di più il caldo non dovrà vestirsi troppo.

Sarà sufficiente scegliere i tessuti corretti per non patire il freddo ma neppure il caldo.

Non solo giubbotti e sciarpe contro il freddo ma anche questi trucchi geniali per stare al caldo in inverno

In molti tendono a patire il freddo alle mani, la sensazione delle dita ghiacciate è una delle peggiori che si possa provare.

Per questo motivo se si soffre di questo problema sarebbe preferibile utilizzare sempre guanti o muffole in lana.

Il collo è un’altra parte del corpo che dovrebbe sempre essere coperta in inverno. Le sciarpe diventano le nostre maggiori alleate in questo caso ma se non si sopportano si potranno utilizzare dolcevita a collo alto. Ottime da portare sotto al cappotto per coprire il collo senza utilizzare la sciarpa. Meglio indossare sempre maglie o blazer in cachemire o lana merino o lana cotta, materiali molto caldi che riusciranno a coprirci dal freddo.

Abbigliamento termico

In molti ritengono che l’abbigliamento termico debba essere utilizzato solamente per lo sport, dal ciclismo allo sci.

Infatti, chi ama praticare sport invernali saprà perfettamente di cosa si sta parlando. Tutti, sotto la tuta da sci tendono ad indossare pantaloni e maglia termica per evitare di soffrire il freddo in montagna.

L’abbigliamento termico, tuttavia, potrà essere utilizzato anche durante il giorno per andare a lavorare o per le uscite.

Le calze termiche sono fondamentali per evitare di ritrovarsi con i piedi ghiacciati mentre i leggings ottimi indossati sotto ai pantaloni.

Se si scelgono di buona qualità sono indumenti perfetti per essere utilizzati come capo principale, specialmente le maglie. Solitamente, poi, le maglie termiche tendono ad essere molto aderenti, caratteristica importantissima per allontanare la sensazione di freddo.

Quindi, non solo giubbotti e sciarpe contro il freddo ma anche questi trucchi geniali per stare al caldo in inverno.