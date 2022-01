Le patate sono ortaggi particolarmente amati e apprezzati sia dai grandi che dai più piccoli grazie alla loro sorprendente versatilità.

Infatti, questo alimento può essere cucinato sia in versioni più leggere che per concederci uno sfizio settimanale.

Solitamente le mangiamo al forno o fritte, però molti non conoscono questa ricetta che ci sorprenderà per il suo gusto straordinario.

Una volta acquistate però, è bene sapere come conservarle correttamente mantenendole fresche a lungo, evitando così sprechi.

Non solo frutta e verdura, ecco come conservare le patate a lungo grazie a questi semplici ed efficaci trucchetti

Sapere come riutilizzare gli alimenti ci permette di risparmiare notevolmente e averli disponibili a casa per tutto l’anno.

Potrebbe infatti essere interessante sapere che potremmo conservare i broccoli in questo modo, che li renderà gustosissimi.

Per quanto riguarda le patate, è importante sapere come conservarle perché potrebbero facilmente germogliare, rischiando addirittura di diventare tossiche.

Per prima cosa è bene fare la giusta attenzione nel momento in cui le acquistiamo. Devono essere in buone condizioni e non presentare alcuna macchia.

Spesso abbiamo la brutta abitudine di pelarle per metterle da parte in un contenitore o nel frigo, pensando di conservarle correttamente. Quest’abitudine, però, non è corretta. Meglio conservare questi tuberi lasciandoli semplicemente nel loro sacchetto in rete, che permette una corretta areazione.

In alternativa, potremmo posizionarle in un sacchetto di juta o, nel caso non ce l’avessimo, anche in uno di carta oppure in una ciotola.

L’importante è non conservarle in un sacchetto di plastica o in un contenitore sigillato senza ventilazione perché ciò potrebbe favorire la rapida comparsa di batteri e muffe.

Inoltre, è consigliato metterle lontane da pere, mele e banane perché potrebbero velocizzare la loro maturazione facilitandone la germogliazione.

Quindi, non solo frutta e verdura, ecco come conservare le patate a lungo grazie a questi semplici ed efficaci trucchetti. In alternativa, potremmo anche metterle nel freezer.

Basterà semplicemente cuocerle prima in padella oppure al vapore, a seconda di come le vorremo consumare. Infine, non resterà che attendere che si raffreddino e poi inserirle negli appositi sacchetti per freezer. Dovremo solamente tirarle fuori all’occorrenza, l’importante è non lasciarle all’interno del congelatore per più di un anno.

Ad esempio, potremmo utilizzarle come ingredienti base per preparare delle deliziose vellutate di verdure, che sono particolarmente apprezzate in questo periodo dell’anno.

