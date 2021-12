Manca circa una settimana al Natale e sono ancora tantissimi gli irriducibili che si trovano in alto mare con i regali. Oltre alla mancanza di tempo, uno degli ostacoli maggiori che fa rimandare gli acquisti è la paura di sbagliare. Fare regali banali e non graditi, infatti, è tanto brutto quanto riceverli.

Questo può capitare quando non si hanno idee, o non si conosce fino in fondo la persona alla quale fare il regalo.

Un regalo sempre gradito

Per non fare brutte figure, un’idea sempreverde potrebbe essere quella di regale i classici cesti di Natale. Nei supermercati ci sono già tantissimi cesti preconfezionati e pronti per essere regalati, ma non sempre fanno al caso nostro. Perché, magari, hanno pochi prodotti, o li troviamo un po’ impersonali o sono per noi troppo costosi.

Quindi, un’idea brillante potrebbe essere quella di inserire prodotti enogastronomici sfusi, aggiungendo anche qualche preparazione artigianale.

Non solo formaggi e salumi, ecco cosa mettere nel cesto di Natale per fare un figurone con tutti

Per andare sul sicuro, nel cesto natalizio non dovrebbero mai mancare formaggi stagionati e salumi.

Anche se il loro apporto calorico non è così indifferente, questi alimenti sono sempre graditi e non mancano mai a tavola, soprattutto durante le feste. Infatti, sono ideali per realizzare degli stuzzichini, o degli antipasti, durante i pranzi e le cene con parenti e amici.

Per controbilanciare ed inserire qualcosa di più leggero, possiamo ripiegare verso i legumi secchi, decisamente salutari. Tipiche di questo periodo sono le lenticchie, ma possiamo anche inserire questo legume nutriente che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo.

Passando alle bevande, non possiamo non inserire almeno una bottiglia di vino. Che sia rosso, bianco o rosato, ciò che conta veramente è sceglierne uno di qualità. Ad esempio possiamo inserire un buon Primitivo del Salento, o un Aglianico, o un Chianti.

Con un tasso alcolico più alto, ma ottimi come digestivi, ci sono anche liquori e distillati. In questo caso, sono apprezzatissimi quelli artigianali, come questo liquore al bergamotto.

Dolci bontà

Andando verso gli alimenti più dolci, sono immancabili i classici pandori e panettoni, preferibilmente nelle loro versioni “mini”. Un must sono anche le marmellate, le confetture o diversi tipi di frutta sciroppata.

Insieme a questi possiamo anche aggiungere dei biscotti, sempre fatti in casa. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo visto come realizzare questi insuperabili biscotti natalizi che metteranno tutti d’accordo.

Quindi, non solo formaggi e salumi, ecco cosa mettere nel cesto di Natale per fare un figurone con tutti.

Creazioni fai da te

I cesti di Natale, tuttavia, non andrebbero riempiti soltanto con cibo e bevande. Molto apprezzate, per esempio, sono le classiche creazioni fai da te, come candele profumate, profumatori per ambienti o saponette.

Inoltre, sono estremamente graditi anche tutti i lavori fatti a maglia o all’uncinetto. Oppure guanti, sciarpe, calzini in lana, o semplici decorazioni per arricchire l’albero di Natale.