Lord Byron, poeta e patriota inglese super amante dei cani scrisse una volta del Terranova: “possiede tutti i pregi dell’uomo senza averne i difetti”. Chi conosce questo piccolo orso e magari l’ha avuto può ben capire, ma questa frase si adatta a quasi tutti i nostri amici pelosi. Non solo fedeltà e amore ci donano queste 2 razze canine eccezionali e adatte alla famiglia, dopo aver visto queste 3 razze canine ci permetteranno di rimanere giovani e attivi aiutando cuore e cervello. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché acquistare questi 2 cani meravigliosi.

Perché il Samoiedo piace proprio a tutti

Se il Terranova è un piccolo orso, il Samoiedo non è da meno. Decisamente un cane più piccolo di corporatura, questo cagnotto che assomiglia a un peluche è amatissimo dai bambini. Creato per vivere e correre tra i ghiacci questo incrocio bellissimo ama fare lunghe passeggiate e ci permetterà quindi di mantenerci in forma. E, siccome è fatto per l’inverno, approfittiamone perché passeggiare col freddo ci permette di bruciare più calorie.

Docile e giocherellone, ama i bambini ma sa essere anche un attento guardiano della casa. Se pensiamo che il lungo pelo possa essere un problema, non è così. È pur vero che per garantire salute al manto, dobbiamo spazzolarlo almeno un paio di volte al giorno. Ma possiamo farlo tranquillamente sul balcone o in giardino. Impara i comandi molto velocemente, attenzione a una curiosità finale: la femmina è generalmente più possessiva e gelosa dei familiari rispetto al maschietto.

Se vogliamo arricchire la nostra vita con un colosso di pelo, il Leonberger è il cane che fa per noi. Data la mole non sarà facile tenerlo in appartamento, a meno di non avere un terrazzo gigantesco. Ma se abbiamo il posto, questo gigante mansueto è un’esperienza davvero unica. Parliamo per esperienza personale e lo conosciamo davvero bene. Il suo equilibrio che lo rende così sereno è dato proprio dalla consapevolezza della sua forza fisica dirompente. Il cane adora i bambini e tollera gli altri animali di casa. Nonostante le dimensioni è un giocherellone provetto. Se lo inseriamo in una famiglia con bambini piccoli, accertiamoci comunque dall’allevatore che i genitori siano buoni e tranquilli.

Approfondimento

