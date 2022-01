Non solo fave e ceci ma a febbraio si semina anche questo ortaggio che controllerebbe i livelli di colesterolo

Spesso abbiamo ribadito che l’orto e il giardino, in inverno, non cessano assolutamente le loro attività. Anche in questa stagione regalano fiori, frutta e verdura proprio come nei mesi primaverili ed estivi.

Ad esempio, ecco la pianta perenne dai fiori graziosi che non teme il freddo e i venti invernali.

Nonostante le basse temperature, ci sono delle attività che, nell’orto, non si possono assolutamente rimandare. Pensiamo alla pacciamatura per proteggere le radici delle piante e all’eliminazione delle erbe infestanti, che potrebbero rovinare il raccolto. Ma non dimentichiamo che in inverno, il calendario delle semine è molto ricco.

Un ortaggio prezioso non sempre facile da coltivare

Infatti, oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un vegetale dalle origini asiatiche, ma ormai coltivato in molti Paesi europei. Ci riferiamo agli asparagi, ortaggi simbolo delle tavole primaverili. Possiamo comprare al supermercato quelli coltivati, oppure cercare gli asparagi selvatici nei boschi.

Questo prodotto è importante per la nostra salute perché ricco di proprietà benefiche. Prima tra tutti la capacità di stimolare la diuresi e di regolare l’intestino, grazie alle fibre contenute. Inoltre, sempre le fibre aiuterebbero a controllare i livelli di colesterolo.

Non meno importanti sono le vitamine e i minerali che favorirebbero la salute del cuore e delle ossa.

Quindi, non solo fave e ceci ma a febbraio ecco come piantare gli asparagi. Ortaggi non sempre facili da gestire, perché necessitano di cure, attenzioni e una preparazione particolare del terreno.

Non è una pianta immediata, cioè necessita di qualche anno prima di entrare in produzione.

Può essere coltivata utilizzando il seme (coltivazione che richiede molto lavoro), oppure si può partire dalle zampe (rizomi). Basterà preparare una piccola fossa di circa 40 centimetri di larghezza e ricoprire con del letame maturo o del compost.

Non solo fave e ceci ma a febbraio si semina anche questo ortaggio che controllerebbe i livelli di colesterolo

Gli asparagi prediligono un clima non molto freddo, un luogo di coltivazione soleggiato e poco esposto al vento. Il terreno necessita di una lavorazione molto attenta, soprattutto per evitare che ci siano ristagni di acqua. Sono ortaggi che richiedono molto spazio, quindi evitiamo di coltivarli se possediamo un piccolo orto. Nei primi anni di coltivazioni, devono essere innaffiati con regolarità, ma facendo sempre attenzione alla quantità di acqua.

Infine, l’asparago teme molto le malattie fungine, ma una buona prevenzione potrebbe aiutarci a risolvere il problema.

